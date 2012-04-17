Глава президентской администрации озвучил условия возврата послов ЕС в Беларусь

Возврат послов ЕС в Беларусь возможен тогда, когда в Евросоюзе придут к пониманию необходимости диалога с Беларусью. Об этом заявил глава Администрации Президента Беларуси Владимир Макей.

Журналист:

В СМИ в последнее время появилось много заявлений о том, что, выпустив двух оппозиционных деятелей, осужденных за организацию массовых беспорядков в декабре 2010 года, Беларусь создает условия для того, чтобы послы Евросоюза вернулись в нашу страну. Как Вы можете прокомментировать эти заявления?

Владимир Макей, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Никак. Это полный абсурд. Это две большие разницы, как говорят в Одессе. Вопрос освобождения заключенных за конкретные преступления лежит исключительно в сфере компетенции главы государства. Президент в свое время четко заявил: раскаются люди, напишут соответствующие прошения о помиловании – они будут рассмотрены в установленном законом порядке. Что и произошло. И президент четко показал свою последовательность.

А вот вопрос возврата послов – это уже из другой оперы. Евросоюз в свое время сам отозвал своих послов, и сегодня реальность такова, что не мы просим, а Евросоюз просит нас разрешить послам вернуться в Беларусь. И не только просит, а требует и даже угрожает новыми санкциями. Наша позиция по этому поводу известна.

Мы не являемся ни в коей мере сторонниками эскалации напряженности. Наоборот, мы заявили о том, что готовы к диалогу с Евросоюзом на всех уровнях, но что касается возврата послов, то мы считаем, что они должны вернуться тогда, когда для этого созреют соответствующие условия. А именно – когда в Евросоюзе осознают ошибочность политики шантажа, диктата, санкций в отношении Республики Беларусь и придут к пониманию необходимости диалога с Беларусью.

Что сегодня происходит? Сегодня выдвигаются новые требования. Говорят, что осталось полтора или два десятка каких-то политических заключенных, которых, цитирую, «надо немедленно освободить, немедленно реабилитировать». В этот список включили даже радикальных революционеров-анархистов, которые забрасывали российское посольство бутылками с зажигательной смесью, коктейлями Молотова. По интерпретации Евросоюза, завтра этот список может разрастись и до 50-60 человек. Поэтому подобного рода требования –это путь в никуда.

Никакого освобождения под давлением не будет. Никакой реабилитации по евросоюзовскому велению тоже не будет. Это все должны прекрасно понимать. Но даже те же самые отпущенные бывшие заключенные в своих ходатайствах черным по белому написали о признании своей вины и о раскаянии.

Поэтому возврат послов в Беларусь возможен тогда, когда, повторюсь, в Евросоюзе придут к пониманию необходимости разговора с Беларусью об отмене санкций, а сами послы, если они намерены вернуться, будут готовы разговаривать не на языке шантажа и угроз, а на языке диалога, как того требуют соответствующие конвенции о дипломатических сношениях.