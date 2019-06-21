«Дружба – это главная составляющая всего»: как Президент Беларуси принимал гостей, прибывших на открытие II Европейских игр

Новости Беларуси. 21 июня – день старта II Европейских игр. Долгожданное событие, в которое окунется без преувеличения вся страна и спортивная элита континента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Центр притяжения – Минск. Спортивные площадки уже приняли первые соревнования, впереди – церемония открытия масштабного форума. Грандиозное шоу развернется на главной арене Игр – стадионе «Динамо». Гостями красочного действа станут тысячи зрителей, в том числе главы государств и политики высокого уровня, которые приехали поддержать своих атлетов. Их лично встречал Президент Беларуси.

Подробности встреч на высшем уровне во Дворце Независимости у корреспондента Екатерины Жиляниной. Екатерина Жилянина, СТВ:

Мультиспортивный форум, который официально стартует вечером торжественной церемонией открытия, собрал в Минске не только спортсменов. Он стал своего рода площадкой для политических встреч – в Беларусь прибыли ключевые политики и делегации из разных стран.

Дворец Независимости 21 июня с утра принимал гостей. Первой Александр Лукашенко встретил коллегу из Грузии. С букетом цветов и поздравлениями – Саломе Зарубишвили возглавила страну в конце октября 2018 года. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Белорусские цветы и поздравления с избранием президентом Грузии.

Беларусь и Грузия в двусторонних отношениях всегда старались держать высокую планку. Есть понимание на дипломатическом уровне, взаимная поддержка на международной арене. Грузия выступает за Беларусь во всех европейских инициативах, против дискриминации нашей страны. Беларусь тоже частенько отдает партнерам свой голос. Из последнего – мы поддержали кандидатуру Грузии на выборах в состав одного из комитетов ООН.

Не углубляясь в двусторонний товарооборот, отметим, что страны давно уже не ограничены торговлей. Только в 2019 году в Батуми наладили совместный выпуск тракторов малой мощности. Настроены продолжать диалог и сейчас. Александр Лукашенко пригласил коллегу посетить Беларусь еще раз. Причем побывать не только в Минске – познакомиться с другими нашими регионами. Александр Лукашенко – президенту Грузии: Я сделаю всё, чтобы такие добрые отношения во всех сферах сохранились навечно Саломе Зарубишвили выразила сожаление, что вынуждена покинуть Беларусь раньше времени – внутренние дела требуют присутствия президента в стране. Буквально 20 июня в Грузии накалилась обстановка, прошли протесты и даже прозвучали требования отставки спикера парламента и министра иностранных дел.

На сожаление о том, что Саломе Зарубишвили не сможет поддержать на Европейских играх своих соотечественников, Александр Лукашенко заверил: грузины в Беларуси без поддержки не останутся. «Я должна быть рядом со своим народом». Президент Грузии прервала свой визит в Минск из-за ситуации в Тбилиси Уже несколько лет Великобритания – один из главных торговых партнеров Беларуси, третье место в экспорте наших товаров. Кроме того, прямые инвестиции и совместные компании с британским капиталом.

На прошлой неделе в Лондоне, одной из финансовых столиц мира, побывала белорусская делегация во главе с премьер-министром Сергеем Румасом. Обе стороны отметили продуктивность состоявшихся переговоров.

В условиях Brexit официальный Лондон не скрывает своей заинтересованности в отношениях с Минском. Не случайно нынешнюю, пусть и непродолжительную, встречу Александр Лукашенко назвал исторически важной. Министр по торговой политике Великобритании – Александру Лукашенко: «Великобритания имеет большой интерес к Беларуси» С Александром Вучичем, президентом Сербии, Александр Лукашенко встретился в рабочем кабинете. И особо отметил: здесь бывают самые близкие и важные гости.

Политические отношения лидеры стран хотят усилить торговыми. Не удивительно, что на экономику обратили особое внимание: товарооборот в 2018 году упал до 148 миллионов долларов. Партнеров это не устраивает, и с начала 2019 года уже зафиксирован заметный рост.

Два президента не так давно встречались на полях форума «Один пояс – один путь» в Пекине. Известно также, что в настоящее время готовится визит белорусского лидера в Сербию. Вполне вероятно, что он состоится до конца этого года. Тогда двусторонние отношения и новые направления в их развитии обсудят более подробно. «Надо добавить к нашим политическим отношениям больше торговли». Президент Беларуси – Александру Вучичу

Встречу с главой Чеченской Республики вряд ли назовешь формальной. Даже, казалось бы, стандартный дипломатический протокол – все говорило об особом статусе отношений белорусского лидера с кавказским гостем.

Еще в августе 2018 года Александр Лукашенко подписал указ о награждении Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов за значительный вклад в развитие двусторонних отношений. Глава Чечни поспособствовал возвращению белорусских граждан из ливийского плена. Наших соотечественников захватили в 2011, когда в Ливии разразился внутриполитический кризис. И лишь в 2018 году из Триполи удалось вернуть на родину последнего из белорусских пленников. Особые отношения сложились не только у политических лидеров, но и у народов Беларуси и Чечни.

Александр Лукашенко:

Моя мечта – когда-то побывать в горах Чечни, Дагестана. У меня есть друзья, правда, в Ингушетии живут, но все равно это близкие вам люди. Я ему говорю: «Ты меня отвези на родину и покажи башню». Семейные башни. Побывать в таких местах без помпы, без лишних людей, посмотреть, что это за Кавказские такие горы, где живут мужественные люди. Теперь у нас отношения особые. Рамзан, огромное тебе спасибо за то, что умеешь держать слово (подробнее здесь). Рамзан Кадыров вспомнил о соревнованиях, которые прошли в Чечне и в которых принимали участие белорусские спецназовцы. Проявили себя наши бойцы, кстати, весьма достойно, и даже перехватили у хозяев пальму первенства.

Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики Российской Федерации:

Участвовали разные государства, и из России команды. Минск одержал победу. СОБР, ОМОН. Мы с удовольствием передали фотографии бойцов. Ваши ребята, спецподразделения показали самый лучший уровень, с чем мы их и поздравляем. Дружба – это главная составляющая всего: и государственной политики, и личной жизни. Мы с удовольствием приехали в Беларусь и каждая встреча, каждый приезд для нас – это очень значимо, потому что мы очень ценим наши отношения с государством Беларусь.

Во второй половине дня во Дворец Независимости приехал глава российского правительства Дмитрий Медведев. Беларусь и Россия находятся в постоянном диалоге, в настоящее время согласовываются позиции по вопросам дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства.

Александр Лукашенко:

Благодарен за то, что вы приехали к нам на открытие важного события. И не только. Но и, как договаривались мы с президентом России, что вы посмотрите на ту работу нашей совместной группы, которая работает над проблемными вопросами наших взаимоотношений, и дадите свое резюме перед тем, как мы встретимся с Владимиром Владимировичем. Я с удовольствием готов обсудить с вами некоторые вопросы, которые вы сочтете нужным для обсуждения именно сейчас. Вы наш гость, близкий, родной гость. Как Путин говорит, мы – один народ. Поэтому мы рады вас видеть здесь.