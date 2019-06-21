Александр Лукашенко – Рамзану Кадырову: «Ты действительно не просто друг – ты брат для меня, для нашего народа»
Новости Беларуси. Главная арена ярких побед в ожидании церемонии открытия Европейских игр, а спортивные площадки уже принимают квалификационные соревнования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Поддержать своих атлетов в Минск приехали главы государств и политики высокого уровня. Вечером они будут среди почетных гостей олимпийского стадиона «Динамо».
В Минск приехал и глава Чеченской Республики России Рамзан Кадыров. Эта встреча прошла в очень дружественной обстановке. Александр Лукашенко признался, что очень хотел бы посетить этот регион, увидеть уникальную природу и побывать в горах.
А важной частью встречи стало вручение Рамзану Кадырову ордена Дружбы народов (подробнее об этом здесь).
Это высшая награда Беларуси для иностранных граждан. Орден вручается за особый вклад в развитие двусторонних отношений. Как известно, Рамзан Кадыров лично способствовал освобождению белорусов из ливийского плена.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
К тебе у нас отношение особое. Рамзан, огромное тебе спасибо за то, что умеешь держать слово. Я всегда говорю: «Он настоящий мужик: пообещал – сделал». Спасибо за наших людей, которых мы вряд ли бы до сих пор увидели в Беларуси, которых ты освободил.
Ты действительно не просто друг – ты брат для меня, для нашего народа. То, что я хочу тебе сегодня вручить орден Дружбы, это, поверь, имеет особое звучание. Это не просто дань какой-то политической моде. Ты действительно заслужил как человек, который принес нашему народу, а не только отдельным людям, большое счастье. А для меня это огромный подарок.
Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики Российской Федерации:
Не прошло больше двух лет, как мы с вами встретились. У нас есть взаимные отношения: культурные, спортивные. У нас в республике и в целом на Кавказе, в России вас любят, уважают и ждут. У нас есть и горы, и леса. Я думаю, что вы выберет время и посетите республику. Лететь недолго.
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