Александр Лукашенко – Рамзану Кадырову: «Ты действительно не просто друг – ты брат для меня, для нашего народа»

В Минск приехал и глава Чеченской Республики России Рамзан Кадыров. Эта встреча прошла в очень дружественной обстановке. Александр Лукашенко признался, что очень хотел бы посетить этот регион, увидеть уникальную природу и побывать в горах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

К тебе у нас отношение особое. Рамзан, огромное тебе спасибо за то, что умеешь держать слово. Я всегда говорю: «Он настоящий мужик: пообещал – сделал». Спасибо за наших людей, которых мы вряд ли бы до сих пор увидели в Беларуси, которых ты освободил.

Ты действительно не просто друг – ты брат для меня, для нашего народа. То, что я хочу тебе сегодня вручить орден Дружбы, это, поверь, имеет особое звучание. Это не просто дань какой-то политической моде. Ты действительно заслужил как человек, который принес нашему народу, а не только отдельным людям, большое счастье. А для меня это огромный подарок.