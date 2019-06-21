Александр Лукашенко вручил Рамзану Кадырову орден Дружбы народов

Новости Беларуси. В Минск приехал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Надо сказать, что переговоры прошли в очень теплой неформальной обстановке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент признался, что очень хотел бы посетить этот регион, увидеть уникальную природу, побывать в горах.

Важной частью этой встречи стало вручение Рамзану Кадырову ордена Дружбы народов. Это высшая награда Беларуси для иностранцев. Естественно, орден носит большую ценность и вручается за особый вклад в развитие двусторонних отношений.

Как известно ранее, Рамзан Кадыров лично помог освободить белорусов из ливийского плена.

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Некоторые VIP-гости побывают на церемонии открытия II Европейских игр. Но, безусловно, только посещением арены их визиты не ограничатся. Так что Игры для Беларуси – хороший повод показать нашу страну, ее возможности в самых разных сферах.