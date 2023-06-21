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МИД: Беларусь против использования темы прав человека для оказания давления и санкций

21 июня 2023 08:18
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Новости Беларуси. Минск не намерен мириться с использованием Западом темы прав человека для обслуживания политики давления и санкций. Об этом в ходе 53-й сессии Совета ООН по правам человека заявила постоянный представитель Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Лариса Бельская, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД: Беларусь против использования темы прав человека для оказания давления и санкций-1

Она отметила, что и сам Совет, и многие правозащитные структуры просто стали инструментом большой политики. Они игнорируют национальную специфику, культурные и религиозные особенности незападных государств. Совету и Управлению Верховного комиссара по правам человека необходимо прекратить давление через ангажированные страны на Беларусь, Россию, Сирию, Никарагуа, Иран и ряд других государств. Минск считает, что Управлению верховного комиссара ООН по правам человека необходим отказ от политизации, беспристрастность и активизация работы с государствами на основе приоритетов, определяемых их правительствами.

# Международная политика # Лариса Бельская # Фотофакт

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