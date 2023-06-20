Лукашенко: «У нас есть общее будущее, которое зависит только от нас». Итоги встречи глав МИД ОДКБ

Беларусь сделает все, чтобы восстановить и укрепить доверие между партнерами в ОДКБ. 20 июня Минск принимает глав внешнеполитических ведомств стран, входящих в эту организацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Повестка встречи обширна. Тон встречи задал глава государства. Александр Лукашенко поднял резонансные вопросы деятельности Ташкентского пакта, как еще называют ОДКБ. Официальный Минск готов помочь наладить межгосударственный диалог, но точно против заморских медиаторов за столом переговоров. Тогда точно договориться не получится. Встреча СМИД ОДКБ проходит в канун памятной даты – 22 июня. Чему нас учит история и повестка сегодняшнего дня? Все тезисы нашего Президента в материале Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

ОДКБ – это точно не антиНАТО. Хотя после развала Варшавского договора Североатлантическая роза ветров разошлась не на шутку. Дует в разных направлениях, создавая бурю в пустыне, бурю в пробирке, разрушая отношения между странами и общественное согласие между народами. Нарушая границы международного права. Как стервятники, вашингтонские ястребы попутали берега своей зоны ответственности у Западного Буга. Да еще стремятся разорвать Закавказье и Центральную Азию.

Евгений Пустовой:

Единые рынки транспорта и платежных систем – это уже ближайшая перспектива. Государства ОДКБ – соседи и по другим локациям евразийской интеграции. Единая позиция на разных площадках – это инвестиции в международный авторитет самой Организации. Глава государства говорит о возможности синергетического взаимодействия ОДКБ и ШОС, например. В обеих организациях в 2024 году председательствует Казахстан. А теперь предстоит реализовать минские инициативы. Присоединяйтесь. Начнем с производственного суверенитета. А затем то, что нельзя подсчитать.