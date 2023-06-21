Кадры решают всё. Почему для государства очень важна эффективная система власти?

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Закономерности человеческого восприятия таковы, что каждый руководитель или чиновник психологически ассоциируется у народа с властью и своим государством. В этом смысле любая ведущая «должность» возлагает весьма специфическую ответственность абсолютно на всех начальников. Изначально система власти у нас в стране выстроена таким образом, чтобы мы максимально эффективно шли по пути развития И если в ней что-либо спотыкается и тормозится, то обычно на очень конкретных людях.

«Кадры. Как говорил классик, они решают все. Как бы ни пытались за последнее время замусолить эти слова, это истина», – подчеркнул Александр Лукашенко на крайнем совещании в связи с проблематикой кадровых вопросов. Фокус внимания Президента по этому направлению очень понятен. Ведь при нерадивом подходе руководителей и чиновников ресурс эффективной системы раскрывает себя не полностью, а недовольство людей работой начальников ассоциативно уходит в обиду на власть. Для стабильности общества это тоже урон. Весьма логично, что глава государства заботится, как эффективнее сохранить баланс. В отличие от небрежных руководителей Президент не привык замалчивать. И адекватно ситуации понимает, что своевременно нерешенный вопрос может позже возникнуть проблемой. Ведь если его игнорировать, он сам себя не решит.

Как бы там ни было, мы к стратегии избегания склонны. Первопричина не обязательно в том, что кто-либо не хочет работать. Хотя и бывает, что так. Однако порой и начальникам тоже становится страшно. Вплоть до стремления сделать вид, что в зоне их ответственности все хорошо. Но пока этот игнор не отозвался проблемой, с темой избегания важно работать. В плоскости личностной психологии в том числе. И Президент эту проблематику в людях встряхивает. Иначе «даже самые амбициозные экономические планы останутся жить на бумаге». По этой причине продолжим еще разбираться.