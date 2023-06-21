Кадры решают всё. Почему для государства очень важна эффективная система власти?

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Закономерности человеческого восприятия таковы, что каждый руководитель или чиновник психологически ассоциируется у народа с властью и своим государством. В этом смысле любая ведущая «должность» возлагает весьма специфическую ответственность абсолютно на всех начальников. Изначально система власти у нас в стране выстроена таким образом, чтобы мы максимально эффективно шли по пути развития И если в ней что-либо спотыкается и тормозится, то обычно на очень конкретных людях.
«Кадры. Как говорил классик, они решают все. Как бы ни пытались за последнее время замусолить эти слова, это истина», – подчеркнул Александр Лукашенко на крайнем совещании в связи с проблематикой кадровых вопросов. Фокус внимания Президента по этому направлению очень понятен. Ведь при нерадивом подходе руководителей и чиновников ресурс эффективной системы раскрывает себя не полностью, а недовольство людей работой начальников ассоциативно уходит в обиду на власть. Для стабильности общества это тоже урон. Весьма логично, что глава государства заботится, как эффективнее сохранить баланс. В отличие от небрежных руководителей Президент не привык замалчивать. И адекватно ситуации понимает, что своевременно нерешенный вопрос может позже возникнуть проблемой. Ведь если его игнорировать, он сам себя не решит.
Как бы там ни было, мы к стратегии избегания склонны. Первопричина не обязательно в том, что кто-либо не хочет работать. Хотя и бывает, что так. Однако порой и начальникам тоже становится страшно. Вплоть до стремления сделать вид, что в зоне их ответственности все хорошо. Но пока этот игнор не отозвался проблемой, с темой избегания важно работать. В плоскости личностной психологии в том числе. И Президент эту проблематику в людях встряхивает. Иначе «даже самые амбициозные экономические планы останутся жить на бумаге». По этой причине продолжим еще разбираться.
Алена Дзиодзина:
Прежде всего стоит взглянуть в мотивацию. С какой предпосылкой человек ежедневно подходит к рабочему месту? Возможно, в основе идеи развития, а может, мотивы сыскать успех. В последнем случае решение затруднительных вопросов в профессии вызывает повышенный стресс. И встреча с какой-либо неизбежной трудностью по работе воспринимается слишком болезненно. Нередко в этом и есть основная причина, что побуждает людей избегать. Особенно если в мотивах начальника властвовать и за счет занимаемой должности подтверждать свою значимость. Ведь прежде поисков способа и возможностей для решения трудных задач в профессии нужно сначала признать беспомощность. Для человека с потребностью самоутверждения это сделать, как правило, сложно. Психологически.
Так как закономерный процесс поисковой активности заставляет его испытать состояние «неуспех», и человек начинает недорабатывать, избегать, игнорировать, «делать вид». В этом смысле внимание главы государства становится ценным триггером, побуждая руководителей к неминуемой встрече с собой. Об избегании задуматься всем полезно. К слову, не только на этаже начальников, но и каждому.