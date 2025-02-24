В Минске прошло заседание Совета делового сотрудничества Свердловской области и Беларуси

Все, о чем договариваемся с партнерами, выполняем. Такого подхода белорусское правительство строго придерживается в вопросах двустороннего сотрудничества, в том числе со Свердловской областью. Отсюда – результаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Регион – один из наших ключевых партнеров. С 2020 года, когда активизировались взаимные контакты, товарооборот вырос более чем в два раза, 10 % нарастили за прошлый год. Есть возможность превысить планку в один миллиард долларов. Для этого требуется реализация ключевых проектов. Об этом шла речь на шестом заседании делового сотрудничества Беларуси и Свердловской области. Как отметил заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич, особое место занимают кооперационные проекты в сфере промышленности. Так, общими усилиями налажен выпуск двигателей, систем пожаротушения, лифтов, самолета «Освей» и гидравлических насосов.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

Есть и отдельные проекты, по которым мы видим, что можно дальше двигаться и ускоряться. Это проекты, которые длительно находятся на рассмотрении в Министерстве промышленности. Разработка дорожной карты по кооперации в области станкостроения. Предлагаем принять окончательное решение по этой теме на сегодняшнем заседании Совета. Именно за счет кооперации товарооборот растет быстрыми темпами. Кроме того, совместные предприятия – шаг в импортозамещение. Например, гидравлические насосы на отечественных БЕЛАЗах – продукт общего труда белорусов и завода «Пневмостроймашина» в Екатеринбурге.

Максим Богатов, генеральный директор завода «Пневмостроймашина» (Россия):

Завод «Пневмостроймашина» сегодня – это единственный завод, который сегодня серийно выпускает поршневые гидронасосы, гидромоторы. Выпускает порядка 60 тысяч изделий в год, 200 наименований продукции. В 2022 году мы поставили насосы на БЕЛАЗ, родилась идея создать совместное предприятие на территории Беларуси.