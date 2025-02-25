Администрация Трампа рассматривает ЕС как ухудшенный вариант коллективного Байдена – представитель ВШЭ

Трамп считает Зеленского диктатором, Европа обвиняет Вашингтон в союзе с Россией. Неделю, поставившую мир с ног на голову или, наоборот, вернувшую его к нормальности, обсудили эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики:

В принципе, мы наблюдаем и тектонический сдвиг в части приоритизации политики США и их отношений с Россией, и трансатлантических отношений. С чем это связано?

Первое – общая геостратегическая переориентация Соединенных Штатов при администрации Трампа. Для них центр мира – это Тихоокеанский регион, а не Атлантический регион. Для них главный приоритет – это Китай. Европа – это своего рода дополнительный ресурс, который они могут использовать, но ни в коем случае не первостепенный союзник.

Второе. Администрация Трампа рассматривает большинство нынешних элит в Европе и Европейский союз в целом как ухудшенный вариант коллективного Байдена. То есть это идеологические противники. Трамп борется с этими противниками внутри Соединенных Штатов, и он наблюдает тех же самых противников, разделяющих ту же самую идеологию и неприкрыто поддерживавших Байдена и демократов, соответственно, в Европе.

Третье. Интерес Трампа – как можно скорее завершить войну в Украине, чтобы высвободить американские ресурсы, перебросить бремя дальнейшего жизнеобеспечения Украины на европейцев и заниматься более важными вещами.

Трамп видит, что Европа – это препятствие для реализации этого интереса, потому что европейцы хотят обратного. Европейцы хотят затянуть как можно глубже Соединенные Штаты по-прежнему в борьбу с Россией в попытке все же нанести России стратегическое поражение.

В Европе многие говорят и пишут, что нужно еще подождать, нужно еще затянуть пояса. Может быть, в 2025 году Россия все-таки истощится и вот тогда-то можно будет нанести поражение России. Трампу этого совершенно не надо. У него другая расстановка приоритетов.