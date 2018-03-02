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«Для простого человека важны результаты, а не постоянные дискуссии о путях развития»: Александр Лукашенко

02 марта 2018 14:42
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Новости Беларуси. Равномерное развитие регионов, цены в магазинах, зарплаты – это и не только стало темой отчета правительства, Национального банка, облисполкомов и Мингорисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На важную беседу к главе государства были приглашены министры, губернаторы, руководители предприятий, главного финансового учреждения страны – всего около 200 человек. Александр Лукашенко обратил внимание на конкретное значение цифр. Президент утверждает: обычные люди состояние экономики оценивают по своим доходам. Принципиальная позиция белорусского лидера: средняя зарплата по стране – 1000 рублей.

«Для простого человека важны результаты, а не постоянные дискуссии о путях развития»: Александр Лукашенко-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Для простого человека важны результаты, а не постоянные дискуссии о путях развития. Текущий год – это центральный год пятилетки. Люди должны почувствовать реальное улучшение ситуации в экономике, увидеть, что могут зарабатывать больше и на этой основе обеспечить себе достойное качество жизни.

И Россия, и Казахстан серьезнейшим образом взялись за национальные планы по развитию внутренней конкуренции. Они знают, как это оздоравливает экономику. Поэтому нашему правительству, Национальному банку – всем, прежде всего – высшим должностным лицам нужно подготовить, если это необходимо, конкретные решения: как в 2018 году будут совершенствоваться условия хозяйствования.

«Для простого человека важны результаты, а не постоянные дискуссии о путях развития»: Александр Лукашенко-4

Во время большого разговора у Президента обсуждали также, как снизить инфляцию, сократить государственный долг и нарастить золотовалютные резервы.

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«Для простого человека важны результаты, а не постоянные дискуссии о путях развития»: Александр Лукашенко-7

На повестке дня и равномерный рост валового внутреннего продукта. За последние 5 лет значительно подрос он только на Минщине – на 28 %. Цифру вдвое меньшую демонстрирует Гродненская область. Остальным пока нечем похвастаться. По словам Александра Лукашенко, такая дифференциация – серьезная проблема. Перед руководством областей поставлена ​​задача обеспечить равномерное развитие.

# Зарплаты в Беларуси # Александр Лукашенко # Фотофакт

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