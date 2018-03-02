«Для простого человека важны результаты, а не постоянные дискуссии о путях развития»: Александр Лукашенко

Новости Беларуси. Равномерное развитие регионов, цены в магазинах, зарплаты – это и не только стало темой отчета правительства, Национального банка, облисполкомов и Мингорисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На важную беседу к главе государства были приглашены министры, губернаторы, руководители предприятий, главного финансового учреждения страны – всего около 200 человек. Александр Лукашенко обратил внимание на конкретное значение цифр. Президент утверждает: обычные люди состояние экономики оценивают по своим доходам. Принципиальная позиция белорусского лидера: средняя зарплата по стране – 1000 рублей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Для простого человека важны результаты, а не постоянные дискуссии о путях развития. Текущий год – это центральный год пятилетки. Люди должны почувствовать реальное улучшение ситуации в экономике, увидеть, что могут зарабатывать больше и на этой основе обеспечить себе достойное качество жизни. И Россия, и Казахстан серьезнейшим образом взялись за национальные планы по развитию внутренней конкуренции. Они знают, как это оздоравливает экономику. Поэтому нашему правительству, Национальному банку – всем, прежде всего – высшим должностным лицам нужно подготовить, если это необходимо, конкретные решения: как в 2018 году будут совершенствоваться условия хозяйствования.