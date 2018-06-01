Александр Лукашенко: «Мной поставлена задача восстановить второстепенные дороги»

Новости Беларуси. Президент побывал на погранзаставе «Дивин». Главе государства доложили об обстановке на государственной границе Беларуси, мерах по ее охране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встречу с Президентом пришло много юных белорусов. В разговоре коснулись поддержки семей с детьми и сохранения других социальных льгот.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В конце 2017 года, принимая вторую кольцевую дорогу, мной поставлена задача восстановить второстепенные дороги, которые идут от районного центра к другим поселкам и деревням. Это тоже социальная программа. Какой вопрос не возьми – это социальная программа. Почему? Потому что мы социально ориентированное государство. У нас не строится государство пролетариата и буржуазии, как раньше называли. У нас не строится олигархическое государство – только богатые и точка. Мы хотели бы, чтоб все люди, и те, кто работает – особенно, имели и нормальное положение в обществе.