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Президент Беларуси: «Жизнь наших людей должна быть одинаково комфортной в любом городе и районе»

02 марта 2018 11:20
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Новости Беларуси. 2 марта Александр Лукашенко заслушивает отчет Правительства и Нацбанка об итогах работы экономики за 2017 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На контроле у Президента не только рост зарплат, но и повышение социальных выплат, а также пенсий. Большой разговор направлен на то, чтобы найти способы снизить инфляцию и рост цен, сократить госдолг и нарастить золотовалютные резервы. Глава государства требует от правительства сократить разрыв между ростом национальной экономики и среднемирового ВВП.

Президент Беларуси: «Жизнь наших людей должна быть одинаково комфортной в любом городе и районе»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За семь лет мировой ВВП вырос на 25 %. Рост нашего валового внутреннего продукта не дотянул даже до 6 %. Финансовый кризис, конъюнктура – это отговорки. Если мы растем медленнее, чем другие, значит, мы отстаем. Отстаем от мира в развитии технологий и, конечно, в уровне жизни людей. Страна, регионы развиваются неравномерно, а точнее, развитие есть только у Минской и – с большой натяжкой – у Гродненской областей.

Валовый региональный продукт этих регионов за прошлую пятилетку и два года текущей вырос на 28 – Минская и 13 – Гродненская область. Остальные регионы стагнируют.

Любая серьезная дифференциация всегда приводит к точкам раскола в обществе и масштабным проблемам в стране. Поэтому правительству и облисполкомам поставлена задача: жизнь наших людей должна быть одинаково комфортной в любом городе и районе.

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# Экономика # Зарплаты в Беларуси # Александр Лукашенко # Фотофакт

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