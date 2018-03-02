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Президент заслушает отчёты правительства, Нацбанка, облисполкомов и Мингорисполкома 2 марта. Какие темы на повестке дня?

02 марта 2018 08:05
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Новости Беларуси. Как сработала национальная экономика в 2017 и каковы планы на будущее. Глава государства 2 марта заслушает отчеты правительства, Нацбанка, облисполкомов и Минского горисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент заслушает отчёты правительства, Нацбанка, облисполкомов и Мингорисполкома 2 марта. Какие темы на повестке дня?-1

Президенту доложат о социально-экономическом развитии страны в 2017 году, а также внесут предложения в отношении дополнительных мер для обеспечения устойчивого экономического роста и выхода на задания пятилетки.

Особое внимание – вопросам занятости, повышению оплаты труда и пенсий, снижения инфляции. Во время встречи будут обсуждаться возможности наращивания золотовалютных резервов Беларуси и сокращения внешнего долга, участие банковской системы в развитии экономики страны.

# Нацбанк Беларуси # Фотофакт

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