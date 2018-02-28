Председатель Национального совета Швейцарии: «Я абсолютно уверен, что у Беларуси и Швейцарии общее видение мира»

Новости Беларуси. Белорусские парламентарии с официальным визитом в Швейцарии, где наши депутаты проведут несколько насыщенных дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такая встреча проходит первые за четверть века, поэтому вопросов накопилось немало. 28 февраля официальные переговоры и встречи проходили в Берне.

За ходом разговора следила моя коллега Алена Сырова.

Алена Сырова, СТВ:

Берн, пожалуй, самая известная европейская берлога. Но, вопреки сезонной привычке символа города пережидать зиму во сне, швейцарские политики не дремлют и уже готовы возобновлять и активизировать отношения со старыми знакомыми.

Впервые за 26 лет на здании Федерального дворца Швейцарии развевается белорусский флаг. Сейчас у швейцарских парламентариев горячая пора – очередная сессия. Потому особенно ценно, что белорусскую делегацию во главе Владимиром Андрейченко встречает лично его швейцарский коллега Доминик де Бюман.

В 2017 году в швейцарском парламенте появилась группа дружбы с Беларусью. Депутаты-основатели уже успели побывать в нашей стране и разработать конкретный план развития отношений. Очередной шаг – меморандум о взаимопонимании – уже сделан.

Андреас Эби, сопредседатель белорусско-швейцарской группы дружбы, депутат Национального совета Швейцарской конфедерации:

Я занимаюсь сельским хозяйством и туризмом одновременно. И хотел бы привезти в Беларусь группы туристов (где-то 50 человек), чтобы показать им вашу страну, Минск, посетить фермерские хозяйства.

О том, что нынешний визит прежде всего политический, не раз упомянет и Владимир Андрейченко. В экономике у нас уже есть определенные успехи.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Товарооборот за 2017 год составил 159 миллионов долларов. Инвестиций в Республику Беларусь порядка 50 миллионов долларов. Мы заинтересованы в приходе швейцарских инвестиций в Республику Беларусь. Особенно в такие отрасли как фармацевтика, химия, нефтехимия, точное машиностроение.

Ему вторит и Доминик де Бюман. Ведь политика Швейцарии всегда развивает экономику, а не наоборот.