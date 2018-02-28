Председатель Национального совета Швейцарии: «Я абсолютно уверен, что у Беларуси и Швейцарии общее видение мира»

Новости Беларуси. Белорусские парламентарии с официальным визитом в Швейцарии, где наши депутаты проведут несколько насыщенных дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусские парламентарии с официальным визитом в Швейцарии, где наши депутаты проведут несколько насыщенных дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такая встреча проходит первые за четверть века, поэтому вопросов накопилось немало. 28 февраля официальные переговоры и встречи проходили в Берне.
За ходом разговора следила моя коллега Алена Сырова.
Алена Сырова, СТВ:
Берн, пожалуй, самая известная европейская берлога. Но, вопреки сезонной привычке символа города пережидать зиму во сне, швейцарские политики не дремлют и уже готовы возобновлять и активизировать отношения со старыми знакомыми.
Впервые за 26 лет на здании Федерального дворца Швейцарии развевается белорусский флаг. Сейчас у швейцарских парламентариев горячая пора – очередная сессия. Потому особенно ценно, что белорусскую делегацию во главе Владимиром Андрейченко встречает лично его швейцарский коллега Доминик де Бюман.
В 2017 году в швейцарском парламенте появилась группа дружбы с Беларусью. Депутаты-основатели уже успели побывать в нашей стране и разработать конкретный план развития отношений. Очередной шаг – меморандум о взаимопонимании – уже сделан.
Андреас Эби, сопредседатель белорусско-швейцарской группы дружбы, депутат Национального совета Швейцарской конфедерации:
Я занимаюсь сельским хозяйством и туризмом одновременно. И хотел бы привезти в Беларусь группы туристов (где-то 50 человек), чтобы показать им вашу страну, Минск, посетить фермерские хозяйства.
О том, что нынешний визит прежде всего политический, не раз упомянет и Владимир Андрейченко. В экономике у нас уже есть определенные успехи.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Товарооборот за 2017 год составил 159 миллионов долларов. Инвестиций в Республику Беларусь порядка 50 миллионов долларов. Мы заинтересованы в приходе швейцарских инвестиций в Республику Беларусь. Особенно в такие отрасли как фармацевтика, химия, нефтехимия, точное машиностроение.
Ему вторит и Доминик де Бюман. Ведь политика Швейцарии всегда развивает экономику, а не наоборот.
Доминик де Бюман, председатель Национального совета Швейцарской Конфедерации:
У нас с Беларусью есть большая общая ценность – политическая стабильность, которую швейцарцы очень ценят. И все те дискуссии, которые проходили на уровне парламентской группы дружбы, на уровне МИД и Минэкономики – свидетельство того, что отношения будут развиваться очень динамично. Как только есть богатство – есть мир. И я абсолютно уверен, что у Беларуси и Швейцарии общее видение мира.