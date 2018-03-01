Александр Лукашенко поручил построить новый мост в Житковичах

По словам главы государства, он намерен посетить этот район весной и проконтролировать вопросы. Также в Беларуси будут обследованы другие похожие конструкции.

Такую задачу глава государства поставил 1 марта во время рабочей встречи с заместителем премьер-министра – Михаилом Русым. Президент подчеркнул: на первом плане должна быть забота о людях, в сложившейся ситуации они не должны пострадать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

К сожалению, что было построено в советские времена – эти мосты – имеют проблемы. Плохо, что неожиданно это произошло. За этот год новый мост должен быть построен там.

Как меня проинформировал сегодня Калинин, хоть это его ведомство занимается, но, тем не менее, это твоя родина. И нечужие мне полешуки там живут. Я там тоже живу. Хоть короткий промежуток времени, но там живу. Это негоже будет, если Президент туда приедет, а люди будут жаловаться. Они понимают, что беда произошла. Всякое бывает, но люди не должны страдать.

Надо организовать подвоз с одного берега до Турова, с этого – до Житкович, чтобы люди могли перемещаться. Сделать все, чтобы люди могли переходить через речку. Или вы перевозить их будете. Люди хотя бы те, которые на работу едут. Не отдыхать уже, а на работу.

За год мост должен быть восстановлен. Новый мост. Там все сделано – проектанты запроектировали. Работать они умеют: мы такой мост построили за один год в Копыси. Ты знаешь этот мост. Вот такой надо мост построить, чтобы он на века остался, а не как мы когда-то сделали.