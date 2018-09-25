Дипломатическая география. Послы из 12 стран вручили Президенту верительные грамоты
Новости Беларуси. 25 сентября дипломаты из 12 государств попросили Александра Лукашенко верить всему, что они будут говорить от имени своих президентов. В этом и есть суть продуманной до мелочей церемонии вручения верительных грамот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это обязательная во всем мире процедура для дипломатов. Беларусь нацелена на диалог без давления и двойных стандартов, – заявил Президент, общаясь с новыми послами. Со многими государствами у Беларуси вполне продвинутые отношения, более того – стратегические. Например, Россия. Ее интересы в Минске теперь будет представлять Михаил Бабич.
Сегодня во Дворец Независимости прибыли дипломаты 12 государств. Это послы России, Венгрии, Боснии и Герцеговины, Португалии, Индии, Саудовской Аравии, Ирака, Иордании, Судана, Аргентины, Мексики, Панамы.
Вручение верительных грамот главе государства – обязательный ритуал, после которого дипломаты приступают к своим прямым обязанностям. Эта традиция зародилась еще во времена Византийской империи. Сейчас церемонии стали, конечно, проще. Хотя и не лишены определенного пафоса. К примеру, часто послы приходят в национальных одеждах. А за пять минут до начала церемонии дипломаты выстраиваются в алфавитном порядке. Еще мгновение – и входит глава государства.
Ольга Коршун, СТВ:
Сегодня во дворце независимости 12 новых послов. И, судя по дипломатической географии, Беларусь нацелена налаживать большой политический и бизнес-диалог с разными партнёрами: от Саудовской Аравии до Мексики. Да, возможно, мы далеко друг от друга. Наши культуры разнятся. Но именно посол в силах сделать наши страны ближе и понятнее друг другу.
О том, что Беларусь нацелена говорить на одном языке со многими странами, говорил и Президент. Александр Лукашенко уверен, найти партнеров можно в любой части света, проводя открытую политику.
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Такими партнерами уже давно стали Беларусь и Россия. Развиваем Союзное государство, активно ведем диалог. Только в 2018 году президенты встречались 7 раз. Михаил Бабич, нынешний посол России в Беларуси, «попутешествовал» по должностям. Военный по образованию, возглавлял правительство Чечни, заседал в Госдуме, руководил комиссиями и округами. А сейчас – посол в нашей стране и спецпредставитель президента России по торгово-экономическому сотрудничеству с Беларусью.
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Да, интеграция с Россией – на должном уровне. Партнеры ставят буквально с каждым годом новую высоту. Сейчас планку совместного товарооборота установили в 50 миллиардов долларов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Пожалуй, излишне сейчас говорить о том, какое значение для Беларуси имеет наша братская Россия. Это наш стратегический союзник. Основываясь на исторической общности, мы совместно созидаем достойное будущее для наших братских народов, бережем близкие и понятные нам ценности, развиваем интеграционные процессы в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза и иных объединений.
У нас немало очевидных достижений и в сфере равенства прав граждан, и в экономической интеграции, и в продвижении общих интересов на международной арене.
Я очень рассчитываю на то, что новый российский посол сделает все от него зависящее, чтобы приумножить уже достигнутое на этом пути, придать новый импульс взаимодействию во всех сферах. Тем более с президентом России Владимиром Путиным совсем недавно мы провели обстоятельные переговоры и достигли договоренностей по всем вопросам, стоящим на повестке дня.
На повестке дня – поиск новых партнеров. К примеру, в Европе. Во Дворце Независимости этот регион представляют руководители дипмисиий Боснии и Герцеговины, Португалии и Венгрии. К слову, с официальным Будапештом сотрудничество активизировали. В 2017 наторговали на 185 миллионов долларов. В планах – открыть сборочное производство наших тракторов в Венгрии. А в поставках продовольствия посол готов помочь лично. За качество ручается.
Жолт Чутора, Чрезвычайный и Полномочный посол Венгрии в Беларуси:
Я поклонник белорусских продуктов, сало, шпик. Хотел бы, чтобы в Венгрии открылся завод по производству белорусских тракторов, у меня большие планы
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В истории двусторонних отношений останется и визит Александра Лукашенко в Индию в 2017 году. Как результат – партнеры переходят к инвестиционным проектам. Вот и новый посол этой страны сходу перечисляет с десяток сфер, где есть общий интерес – от медицины до IT и промышленности.
Сангита Бахадур, Чрезвычайный и Полномочный посол Индии в Беларуси:
Экономические связи развиваются так быстро, как возможно. Совсем недавно мы заключили инвестиционное соглашение. Инвестиции – то, что развивает экономику. Мы надеемся, что вскоре наши планы по совместному товарообороту в миллиард долларов осуществятся.
Тем временем, новые послы не упускают случай, чтобы навести те самые мосты дружбы. Во время традиционного общения Президента с высокими гостями глава дипмиссии Иордании приглашает Александра Лукашенко посетить его страну с официальным визитом. А для дипломата из Ирака служба в Беларуси – это возможность завершить задуманное.
В зале, где вручали верительные грамоты, пестрит от разнообразия флагов. Это значит, Беларусь настроена на поиск новых партнеров, которых на карте сотрудничества с каждым годом становится больше. А Дворец Независимости принимает послов новых государств все чаще.