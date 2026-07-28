Прямой эфир

Новости по тегу #Послы в Беларуси

Минск и Ташкент планируют увеличить товарооборот до 2 млрд долларов – Мамажонов
28 июля 2026 14:19

Минск и Ташкент планируют увеличить товарооборот до 2 млрд долларов – Мамажонов

Президент Беларуси принял верительные грамоты послов девяти государств
28 июля 2026 10:41

Президент Беларуси принял верительные грамоты послов девяти государств

Литературный вечер к Международному дню родного языка и Году белорусской женщины прошёл в «Лошицком»
19 февраля 2026 17:38

Литературный вечер к Международному дню родного языка и Году белорусской женщины прошёл в «Лошицком»

Кадровые решения – Лукашенко назначил ряд новых министров и руководителей диппредставительств Беларуси
14 января 2025 11:06

Кадровые решения – Лукашенко назначил ряд новых министров и руководителей диппредставительств Беларуси

Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов шести стран
13 мая 2021 11:14

Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов шести стран

Александр Лукашенко: «Мы готовы к сотрудничеству со всеми зарубежными партнёрами»
12 сентября 2019 10:34

Александр Лукашенко: «Мы готовы к сотрудничеству со всеми зарубежными партнёрами»

«Основа для выстраивания контактов». Церемония вручения верительных грамот послами зарубежных стран состоялась в Минске
20 мая 2019 13:32

«Основа для выстраивания контактов». Церемония вручения верительных грамот послами зарубежных стран состоялась в Минске

«Мы открыты для дружественных и деловых взаимоотношений». Президент Беларуси принял верительные грамоты послов 9 стран
20 мая 2019 10:51

«Мы открыты для дружественных и деловых взаимоотношений». Президент Беларуси принял верительные грамоты послов 9 стран

Курс на многовекторную внешнюю политику. Послы 10 государств вручили верительные грамоты Александру Лукашенко
21 января 2019 17:07

Курс на многовекторную внешнюю политику. Послы 10 государств вручили верительные грамоты Александру Лукашенко

Президент Беларуси принял верительные грамоты послов 10 государств
21 января 2019 11:32

Президент Беларуси принял верительные грамоты послов 10 государств

Дипломатическая география. Послы из 12 стран вручили Президенту верительные грамоты
25 сентября 2018 17:31

Дипломатическая география. Послы из 12 стран вручили Президенту верительные грамоты

«Чтобы Союзное государство было наполнено реальным содержанием». Михаил Бабич вручил верительные грамоты Александру Лукашенко
25 сентября 2018 13:38

«Чтобы Союзное государство было наполнено реальным содержанием». Михаил Бабич вручил верительные грамоты Александру Лукашенко