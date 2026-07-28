Новости по тегу #Послы в Беларуси

Как отметил глава узбекской дипмиссии – недавний визит Президента Узбекистана в Беларусь вывел партнерство на стратегический уровень.
Свою дипломатическую миссию в нашей стране официально начали главы диппредставительств Бразилии, Республики Корея, Ливии, Монголии, Мьянмы, Перу, Руанды, Узбекистана и Саудовской Аравии.
Более 100 гостей из 30 стран – представители дипломатического корпуса, члены Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО –собрались, чтобы услышать, как слово объединяет.
«Никакой размазни быть не должно ни в Администрации, ни в правительстве, ни у вас. Выдержим этот тренд, будем работать в таком ключе – у нас все получится».
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