Александр Лукашенко – послу Саудовской Аравии: «Будущий год должен стать годом наших отношений»

Новости Беларуси. В 2018 году Беларусь укрепит взаимодействие со странами Центральной и Южной Америки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минск прибыли сразу 3 новых дипломата – из Аргентины, Мексики и Панамы. Судя по составу участников, Беларусь усилит связи с Арабскими государствами. Этот регион представляют 4 руководителя дипмиссий.