Александр Лукашенко – послу Саудовской Аравии: «Будущий год должен стать годом наших отношений»
Новости Беларуси. В 2018 году Беларусь укрепит взаимодействие со странами Центральной и Южной Америки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минск прибыли сразу 3 новых дипломата – из Аргентины, Мексики и Панамы. Судя по составу участников, Беларусь усилит связи с Арабскими государствами. Этот регион представляют 4 руководителя дипмиссий.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Перспективным партнером для Беларуси является Саудовская Аравия. Между странами успешно развивается сотрудничество в научно-технической сфере.
С учетом структуры наших экономик странам пришло время вместе заняться взаимовыгодной торговлей и инвестициями. Скажу вам откровенно: будущий год должен стать годом наших отношений. Такая задача поставлена перед Министерством иностранных дел. Я очень прошу вас содействовать решению этой задачи.
Есть неплохие возможности для углубления экономических контактов с Ираком и Иорданией. Особые слова хочу адресовать первому послу Судана в Беларусь. Открытие посольства вашей республики в Минске мы расцениваем не только, как важный политический жест, но и как намерение суданской стороны всерьез взяться за практическую реализацию договоренностей, достигнутых в ходе моего визита в Хартум год назад.