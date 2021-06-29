Депутат Палаты представителей: сейчас в мире Беларусь и Александр Григорьевич как кость в горле у всех стран

Новости Беларуси. В программе «Постскриптум» на СТВ депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Сыранков. Что общего у Беларуси и Сирии? Спросили у депутата, который наблюдал за последними выборами в этой стране Юлия Бешанова, ведущая:

Насколько есть признаки схожести между тем, что происходило в Сирии, и тем, что пытались провернуть в Беларуси? Насколько вы видите идентичность и, может быть, один почерк? У нас очень сильные, схожие с Сирией позиции в том плане, чтобы противостоять

Сергей Сыранков, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я хотел бы вспомнить фразу, которая была произнесена еще в 2015 году известным американским аналитиком, писателем, блогером Уэйном Мэдсеном. В своем обращении к руководителю Госдепа США при администрации Барака Обамы Джону Керри он открыто заявил, что США подготовило, реализовало и, в первую очередь, спонсировало попытки цветных революций, переворотов, госпереворотов в 64 странах. Как предложение он хотел отправить в Госдеп коробку с цветными карандашами в количестве 64 штук, как символ того, что именно цветные революции были совершены в таком большом ряде государств. Юлия Бешанова:

А что позволило, на ваш взгляд, удержаться белорусской государственности? Как мы сумели противостоять цветной революции? Ведь шатали серьезно. Сергей Сыранков:

У нас очень сильные, схожие с Сирией позиции в том плане, чтобы противостоять. Потому что сирийцы по своей сути побывали в бездне, а мы стояли на краю пропасти. Если бы не наши национальные лидеры, я имею в виду глав государств, вокруг которых, по сути, сплотилось все общество, лидеры, которые не предали свой народ и не убежали из страны в тяжелейшие переломные моменты нашей истории, то неизвестно, как бы события развивались. Предсказать это сейчас, наверное, никто бы не взялся.

Попытка использования БЧБ-флага была призвана расколоть белорусское общество Юлия Бешанова:

Один из признаков цветных революций – это опора на какие-то символы. У Украины это были оранжевые шарфики, у Сербии это был кулак, у нас – БЧБ-флаг. Это к этому же относится? Как вам кажется, почему он появился спустя столько лет после событий, с которыми он был связан? Сергей Сыранков:

В данной ситуации организаторы или политтехнологи, которые, по сути, руководили этими процессами деструктивными, работали по принципу «все средства и методы хороши». Но отличительной особенностью является национальный нарратив. Попытка использования БЧБ-флага, символики деструктивной во взаимосвязи с историей Великой Отечественной войны была призвана расколоть белорусское общество. Сегодня, в год 80-летия начала Великой Отечественной войны, тема войны и жертв, которые белорусский народ положил на алтарь Победы, наверное, такая животрепещущая рана слишком глубоко живет в наших сердцах, поэтому все эти попытки расколоть белорусское общество по принципу отношения к своей истории, в том числе и к теме Великой Отечественной войны, были заведомо проигрышными. Юлия Бешанова:

Попытки цветных революций, развязанная откровенная информационная война, попытки переписать историю. Мы наблюдаем сейчас передел мира? Это геополитическая большая игра, в которой Беларусь оказалась разменной картой? Сергей Сыранков:

Я бы сказал по-другому. Беларусь не оказалась в этой игре разменной картой, она оказалась камнем преткновения, на который, по сути, напоролись в том числе и США, и сателлиты США в данном процессе. Сейчас в мире Беларусь и наш Президент Александр Григорьевич как кость в горле у всех стран. Юлия Бешанова:

Наверное, так часто в мире о Беларуси никогда еще не говорили. Сергей Сыранков:

Безусловно. Причина этому очень проста. Их раздражает, что, несмотря на все усилия всевозможные – на днях был четвертый пакет санкций против Беларуси принят Европарламентом, закрыто авиасообщение – пытаются вносить коррективы в нашу жизнь и в политическую ситуацию в стране – белорусский народ не стал на колени. Они этого до сих пор не могут понять. Сотни миллионов долларов тратятся на развитие демократии в странах бывшего постсоветского лагеря, как они называют, на уменьшение всяческое роли Российской Федерации и уменьшение влияния России в мире, но отдачи нет.

Все так называемые неолиберальные экономические реформы, которые пытаются навязать – это путь в никуда Юлия Бешанова:

Сколько бы мы ни говорили, что цветные революции еще ни одно стране не принесли счастье и процветание, на ваш взгляд, есть ли примеры таких ситуаций, когда это стало толчком для ускоренного развития, когда из этих сложных времен можно извлечь урок для себя? Сергей Сыранков:

Все так называемые неолиберальные экономические реформы, которые пытаются навязать и нам, и странам Ближнего Востока, Северной Африки – это путь в никуда. Ни одно государство за всю историю, которому под диктовку указывалось, каким образом оно должно развиваться и с кем, не доходило до пика своих возможностей.

Сирийцы очень заинтересованы, потому что знают о качестве выполнения строительных работ в Беларуси Юлия Бешанова:

Президент на совещании говорил, что Западом и санкциями дело не заканчивается. У нас есть надежные партнеры: Китай, в первую очередь Россия. Насколько сейчас важно все равно сохранить нити с западными странами? Мы понимаем, что это не только дипломатические отношения, но прежде всего экономические отношения, и большой процент товарооборота, и те же калийные удобрения. Насколько важно сохранить и как выстроить ту самую политику, может быть, на депутатском уровне, когда нас бы слышали, услышали и приняли нашу позицию? Сергей Сыранков:

Говоря о психоэмоциональном восприятии Сирии и последствиях гражданской войны, которая прошла в этой стране, у меня перед глазами до сих пор стоят лики сирийских деток, которые вдоль дорог Дамаска стоят с пачками лепешек. Чтобы вы понимали, это дотационный хлеб, который государство за счет бюджетных средств приобретает, чтобы не было голода в стране, потому что средняя заработная плата порядка 30 долларов составляет в Сирии сегодня. И то дети умудряются в семьях вместе с родителями еще какие-то остатки этого хлеба перепродать, чтобы хоть что-то заработать в семью. Юлия Бешанова:

Это средняя зарплата в месяц? Сергей Сыранков:

Это средняя заработная плата в месяц, 30 долларов. Такая предпринимательская нотка, а попросту говоря – возможность заработать на жизнь для семьи, расценивается как уважительная причина даже для пропуска ребенком занятий в школе в этот день.

Юлия Бешанова:

Насколько реально, что экономика там будет восстанавливаться и восстановится в ближайшие 10-15 лет? Сергей Сыранков:

Сирия не одна в этом вопросе. Я думаю, что есть глобальные геополитические акторы, в том числе и Российская Федерация, и Республика Беларусь, которая очень много делает по оказанию гуманитарной помощи сирийскому народу, не оставит наедине. Юлия Бешанова:

Президент говорил не только о гуманитарной помощи, но и помощи в строительстве разрушенных городов. Сергей Сыранков:

Так точно. Очень много перспектив для нашей строительной отрасли в Сирии по восстановлению разрушенных и возведению новых жилых комплексов. Сирийцы в этом очень заинтересованы, потому что знают о качестве выполнения строительных работ, которое есть в Беларуси. В целом говоря о геополитическом дальнейшем выстраивании доктрины внешней политики, я вспоминаю слова Президента, сказанные еще, наверное, в начале 2000-х. Было сказано, что нужно ехать туда, где нас ждут. Я согласен, что порой стучаться и в закрытую дверь нужно, но если за этой дверью стоит бетонная стена, то все разговоры, уговоры, попытки общения с этой стеной будут тщетными. Поэтому нам сейчас нужно в корне пересмотреть доктрину внешней политики и подумать все-таки, с кем Беларуси нужно в это время дружить, с кем по пути, а с кем не совсем – дороги расходятся. Это реалии жизни. Юлия Бешанова:

Сирия, страны дальней дуги – это действительно перспективно? Сергей Сыранков:

Безусловно.