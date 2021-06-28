Прямой эфир

МИД объявил об ответных мерах Беларуси на санкции ЕС. Какими они будут?

28 июня 2021 17:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь начинает процедуру приостановки соглашения о реадмиссии с ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД объявил об ответных мерах Беларуси на санкции ЕС. Какими они будут?-1

Это негативно скажется на сотрудничестве в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью. Но в условиях введенных Западом ограничений мы не можем выполнять свои обязательства в рамках этого документа.

МИД объявил об ответных мерах на санкции Европейского союза.

МИД объявил об ответных мерах Беларуси на санкции ЕС. Какими они будут?-4

28 июня в Министерство иностранных дел был вызван глава представительства ЕС Дирк Шубель. Дипломату была доведена информация о вынужденном реагировании на действия, угрожающие национальной безопасности Беларуси и наносящие ущерб ее экономике. Кроме того, Шубелю предложено выехать в Брюссель для консультаций, чтобы довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций. В ответном порядке будет запрещен въезд в Беларусь представителям евроструктур и лицам из стран Европейского союза, которые содействовали введению ограничительных мер.

МИД объявил об ответных мерах Беларуси на санкции ЕС. Какими они будут?-7

Белорусская сторона также приостанавливает участие в инициативе «Восточное партнерство». Для консультаций в Минск вызван постпред Беларуси в ЕС. В заявлении МИД подчеркивается, что выработка других мер реагирования, в том числе экономического характера, продолжается. При этом наши предложения о развитии диалога на основе принципов равноправия и взаимного уважения остаются в силе.

# Санкции # Дирк Шубель # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Алексей Дзермант: мы не одиноки – много государств мощных, которые не приемлют западный империализм
28 июня 2021 16:01

Алексей Дзермант: мы не одиноки – много государств мощных, которые не приемлют западный империализм

Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Касым-Жомартом Токаевым
26 июня 2021 11:43

Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Касым-Жомартом Токаевым

Раньше у нас было два вектора, теперь их намного больше. Депутат о том, как санкции отразятся на международной политике Беларуси
24 июня 2021 17:15

Раньше у нас было два вектора, теперь их намного больше. Депутат о том, как санкции отразятся на международной политике Беларуси