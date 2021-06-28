МИД объявил об ответных мерах Беларуси на санкции ЕС. Какими они будут?

Новости Беларуси. Беларусь начинает процедуру приостановки соглашения о реадмиссии с ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь начинает процедуру приостановки соглашения о реадмиссии с ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это негативно скажется на сотрудничестве в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью. Но в условиях введенных Западом ограничений мы не можем выполнять свои обязательства в рамках этого документа.
МИД объявил об ответных мерах на санкции Европейского союза.
28 июня в Министерство иностранных дел был вызван глава представительства ЕС Дирк Шубель. Дипломату была доведена информация о вынужденном реагировании на действия, угрожающие национальной безопасности Беларуси и наносящие ущерб ее экономике. Кроме того, Шубелю предложено выехать в Брюссель для консультаций, чтобы довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций. В ответном порядке будет запрещен въезд в Беларусь представителям евроструктур и лицам из стран Европейского союза, которые содействовали введению ограничительных мер.
Белорусская сторона также приостанавливает участие в инициативе «Восточное партнерство». Для консультаций в Минск вызван постпред Беларуси в ЕС. В заявлении МИД подчеркивается, что выработка других мер реагирования, в том числе экономического характера, продолжается. При этом наши предложения о развитии диалога на основе принципов равноправия и взаимного уважения остаются в силе.