День Независимости в Беларуси –день, который призван объединить всю нацию

Новости Беларуси. Праздник, в котором слились в единое целое такие святые понятия, как Освобождение, Победа и Независимость. 1 июля в Минске дан старт официальным мероприятиям по случаю Дня Независимости.

Во Дворце республики проходит торжественное собрание и концерт мастеров искусств. Здесь собрались почти три тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

За эти годы сделано очень-очень многое, так что страна действительно имеет право так праздновать, гордиться.

Борис Батура, председатель Минского областного исполнительного комитета:

Настроение у жителей Минской области прекрасное, потому что мы неплохо сработали за полугодие. Я думаю, что второе полугодие в честь этой огромной нашей даты, великой, я бы сказал, даты, мы будем работать еще лучше.

Леонид Мальцев, государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь:

Наше серьезное достижение – это стабильность. Стабильность в обществе, стабильность экономическая. При всех проблемах, которые есть, стабильность социальная, стабильность политическая. Согласитесь, что если посмотреть на то, что происходит в мире, это самое главное.

Мурзетай Берикбаев, ветеран Великой Отечественной войны:

Это радостный праздник для нас. Всем участникам и всей молодежи желаю здоровья, большого счастья.

Татьяна Купало, начальник отдела организационно-кадровой работы администрации Партизанского района Минска:

Это благодарность нашим прадедам, которые положили головы за освобождение нашей республики, что мы стали независимы.

По традиции участие в торжественном собрании принял президент страны. Александр Лукашенко поздравил всех с наступающим праздником. Глава государства отметил, что День Независимости – это день, который призван объединить всю нацию, день памяти о прошлом, гордость за настоящее, надежда на будущее.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сегодня мы должны научиться справляться с новыми угрозами нашей независимости и защитить наш суверенитет в новом стремительно меняющемся мире. Условно эти угрозы мы можем разделить на две части: объективные, от нас независящие, и субъективные, сосредоточенные в нас самих. С одной стороны – те, которые предопределены внешним миром, нашей историей, географией, а с другой стороны – те, которые заложены, как я уже сказал, в нас самих, в наших собственных недостатках.

Часть объективных угроз нашей независимости лежит на поверхности. Во-первых, это дефицит природных ресурсов и энергоносителей. Во-вторых, постоянно усиливающая конкуренция на внешних рынках. В-третьих, объективная зависимость Беларуси от общего состояния мировой экономики, которая так и не выбралась из затяжного кризиса.

Наша страна постепенно учится справляться с этими угрозами. Но мы делаем это слишком медленно, не поспевая за стремительно меняющейся внешней ситуацией. Ключевым решением здесь должна стать ускоренная диверсификация нашей энергетики, торговли и экономики в целом. Надо уходить от зависимости от одного вида энергии, одного вида рынка и одного поставщика. В энергетике мы неспроста сделали ставку на строительство атомной станции. Этот проект – фундамент нашей энергобезопасности. Но наряду с ним уже сегодня мы должны активно заниматься так называемой альтернативной энергетикой, использующей термальные воды, силу ветра, неисчерпаемые запасы солнечного тепла.

Научный прогресс стремителен. Вполне вероятно, что именно в этих сферах человечество в ближайшее десятилетие осуществит гигантский прорыв. И Беларусь не должна остаться в стороне от этого процесса.

Точно так же необходимо действовать в освоении новых рынков. Наши контакты со странами Азии, Африки, Латинской Америки, которые еще вчера казались экзотичными, сегодня реально укрепляют наш суверенитет. Ужесточение конкуренции на традиционных рынках – это очевидный вызов нам. И мы должны дать на него двойной ответ: во что бы то ни стало отстоять наши старые традиционные рынки и вместе с тем любыми способами прорваться на новые.

Многие из нас привыкли к обычному взгляду на вещи: чтобы обеспечить независимость страны, достаточно физически контролировать ее территорию, иметь крепкую материальную основу в виде работающей экономики и нормальную армию, систему безопасности этого государства. Это фундаментально, это классика, все это правильно, справедливо. Но новое время прибавило новые требования. И если мы не переосмыслим новые вызовы и угрозы, то рискуем потерять независимость не потому, что нас физически поработят, а потому, что нас завоюют технологически и идеологически, душевно. Те государства, которые сумеют выстоять на этих фронтах, сберегут себя. Но тот, кто проиграет, сохраняя внешние атрибуты независимости, будет обречен жить по чужой указке и согласно чужой воле.

Мы должны ясно понимать: независимость страны – забота каждого из нас. Если мы хотим жить на своей земле, своим умом и трудом, по своим законам и традициям, если мы хотим быть единственными хозяевами на земле Беларуси, жить в мире, покое и благополучии, то все и каждый должны понять: заботы страны, сбережение ее независимости – это наше общее дело. И даже если государство напрягает все свои силы, а народ остается пассивным и равнодушным, то дело это обречено.

Белорусское государство многое сделало для того, чтобы защитить своих граждан. Мы не позволили кинуть общество в пучины дикого рынка образца лихих 90-х. Не имея природных ресурсов, мы построили социальную экономику, где на первом месте – забота о человеке, о том, чтобы он всегда имел работу, доступную медицину и образование. Жил в мире, безопасности, чтобы был защищен в старости.

Мы постоянно оказываем и будем оказывать жесткое, колоссальное давление на государственный аппарат, на чиновников, заставляя их служить людям, не брать чужого и вести скромный образ жизни.

Все эти вещи высвечиваются еще более ярко при сравнении ситуации у нас и во многих других странах. Ключевую роль во всем этом сыграли не стихия свободного рынка, не зарубежные экономические модели, а молодое белорусское государство. Но сильное государство имеет свою оборотную сторону. Оно убаюкивает, оно расслабляет нацию.

Надо смотреть правде в глаза. Все шире распространяются у нас лень и иждивенчество. Все чаще у нас можно услышать слова: «А зачем мне самому что-то делать? Вот есть государство. Пусть оно обо мне о позаботится». Это правильно. Но и здесь кроются субъективные угрозы нашей независимости, о которых говорилось в начале моего выступления. Эти наши косность и лень, невежество и хамство, отсутствие порядка и дисциплины, разгильдяйство, пьянство, наркомания, наплевательское отношение к работе и многое другое. Мы только тогда можем абсолютно спокойны быть за судьбу независимой Беларуси, если каждый ее гражданин будет ставить вопрос так: «Что я сделал для страны, а не что страна должна сделать для меня?»