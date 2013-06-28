10 лучших выпускников страны получили благодарности от Александра Лукашенко

Новости Беларуси. Нынешним выпускникам суждено сыграть ведущую роль в модернизации экономики Беларуси. Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко на Республиканском балу выпускников. Он проходит в эти минуты в «Белэкспо». Приглашение на престижный бал получили лучшие из лучших - самые талантливые, одаренные и креативные. Всего 200 человек. Виновники праздника — выпускники ВУЗов из всех регионов Беларуси и самых разных профессий. Это будущие инженеры, врачи, юристы, экономисты, военные — впрочем, как подчеркивает Президент, - дипломированные специалисты, которые вскоре займут свое место у штурвала экономики.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За годы независимости количество студентов в Беларуси выросло почти в 2 раза. Открылись новые университеты, институты, десятки факультетов, сотни новых специальностей. Белорусские вузы обеспечивают выпуск кадров по всему спектру необходимых стране профессий. Высокий образовательный уровень народа составляет наши конкретные преимущества на мировом рынке. Придавая огромное внимание совершенствованию образования, мы стараемся достойно подготовить вас к самостоятельной жизни. Хотим передать свой опыт, достижения успеха в труде, в реализации планов, нацелить на то, чтобы ваши новаторские идеи и творческая инициатива и энергия служили на пользу как каждому из вас, так и всей стране. Нынешним выпускникам суждено сыграть ведущую роль в модернизации нашей экономики. Внедрение научных открытий, рядовых технологий, современных методов управления. Молодежь призвана внести свой вклад в развитие правовых основ и демократических институтов белорусского государства на прочном фундаменте патриотизма. Если мы будем искренне любить нашу страну и гордиться ее историей, традициями и современными достижениями, твердо и убежденно отстаивать свои национальные интересы, то нас будут уважать в мире. У вас есть все, что нужно для успешного жизненного старта: хорошее образование, любимая профессия, уверенность в будущем. Государство всегда поддержит смелых, увлеченных, горящих на работе людей, создавая условия для реализации ваших талантов и ваших способностей.

Десять лучших выпускников страны получили благодарности от главы государства. Отдельно Александр Лукашенко поблагодарил и преподавателей за подготовку достойных специалистов.

Сам Республиканский бал выпускников сравнивают со светским раутом или модным дефиле. Дресс-код обязателен: девушки в вечерних нарядах, парни в строгих костюмах. Есть у праздника и свои традиции. В зале выпускают живых бабочек, в этот момент принято загадывать желания. И, как полагается любому балу, не обошлось без вальса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.