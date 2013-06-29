Беларусь – Лаос. Что объединяет эти страны и какое преимущество есть у Беларуси

Новости Беларуси. Несколько дней осталось до главного государственного праздника – Дня Независимости Беларуси. По традиции будет парад. И в числе почетных гостей ожидается президент далекой страны, с которой Беларусь начала активно выстраивать торгово-экономические отношения. Это Лаос. Президент Лаоса прибудет в Беларусь с официальным визитом 1 июля, и кроме парада в программе пребывания много важных встреч, за которыми, прежде всего, выгодная экономика.

Лаос, как и Беларусь, не имеет выхода к морю. И это, конечно, осложняет экономику страны. Однако здесь есть река Меконг, самая крупная на полуострове Индокитай. Ее протяженность – 4,5 тысячи километров. Здесь ее называют Великой водой.

Сам Лаос раньше имел сложное название «Лансанг Хомкао», что переводится как «Страна миллиона слонов и белого зонта». Уже в XIV веке здесь было достаточно богатое королевство, которое постепенно расширялось за счет приграничных территорий соседних государств. Потом последовал период колониальной жизни – Лаос стал французским протекторатом. Главный город страны – Вьентьян – до сих пор в своей архитектуре сохранил французские черты.

Монумент Потусай построили в самом центре Вьентьяна еще в конце 60-ых. Этот грандиозный комплекс является символом освобождения страны от французов. Причем внешне Потусай очень похож на Триумфальную арку в Париже. Более того, Потусай находится на главном проспекте столицы, на улице Лансанг, которую здесь называют местными Елисейскими полями.

Когда попадаешь во Вьентьян, то создается впечатление, что находишься не в столице, а в курортном городе. Высотные здания здесь можно пересчитать по пальцам. Самое большое строение здесь имеет всего лишь 12 этажей.

Анупхаб Туналом, вице-мэр города Вьентьян:

Это не только потому, что нет нужды, а потому, что мы не имеем техники для обеспечения безопасности. Особенно в пожар. Противопожарные машины.

Поставки таких машин из Беларуси, кстати, могли бы стать заметной статьей торговых отношений между нашими странами. Но об этом чуть позже.

Во Вьентьяне проживает чуть больше 200 тысяч человек. Это сравнимо с населением Бобруйска. Больших проспектов здесь нет, а есть уютные улицы, движение по которым течет неторопливо. Из общественного транспорта – есть автобусы, но их мало и они не очень популярны. Большинство местных жителей передвигаются или на мопедах, или на тук-туках, водители которых с белых туристов пытаются взять по максиму.

Уже минут 10 стоим в центре Вьентьяна, пытаемся найти такси, но в потоке машин ни одного классического, в нашем понимании, такси мы не встретили. Поэтому придется воспользоваться услугами традиционных такси-сервисов. Здесь, в Азии, это тук-туки. Попробуем на нем проехать.

Загружаться надо в багажник, нас повезут как груз. В этом тоже что-то есть. Без кондиционера, попробуем проехаться.

Ремней безопасности здесь не предусмотрено. Есть суровые поручни. Кондиционера, как понимаете, тоже нет. Но здесь нет и стен, и окон, поэтому хороший ветерок продувает пассажиров. Крыша есть, от солнца спасает, можно ехать. Такси с гамаком любят здесь туристов.

Ну вот мы проехали – 5 минут езды. Причем таксист много здесь просит: за такую коротенькую поездку, буквально километра два, он хочет взять с нас 5,5 долларов, что, кажется, слишком много для такого транспортного средства. И моторикша попалась выше класса, потому что, на самом деле, микроавтобусик, а не мотоцикл.

В жарком Лаосе никто никуда не спешит. Есть даже такая старая поговорка: «Вьетнамцы рис сажают, камбоджийцы наблюдают за посадкой, а лаосцы слушают, как рис растет». Может, из-за менталитета в том числе Лаос еще недавно считался самой бедной страной в регионе. Однако в конце 80-ых прошлого века ситуация изменилась. Государство установило курс на экономические реформы и открыло свой рынок для иностранных инвесторов. И сейчас по обилию дорогих японских внедорожников на дорогах Вьентьян уже наверняка опередил вьетнамский Ханой.

Нам Винхакет, министр промышленности и коммерции Лаоса:

Если народ небогатый, эта страна никогда не богата. Для Лаоса то же самое. Если у нас нет богатых людей, у нас страна бедная. Если у нас больше мир, класс, богатый класс, улучшается, значит, экономика улучшается. Поэтому сегодня мы видим: в больших городах много людей шикарно живет. И люди хорошо живут. Это уже показывает, что Лаос идет по развитию.

Официальное название страны сейчас – Лаосская Народно-Демократическая Республика. И государством управляет Народно-Революционная партия Лаоса. Партия коммунистическая. Со своим Политбюро и Центральным комитетом. В конце 80-ых здесь случилась своя «мягкая» перестройка. Собственный НЭП, можно сказать. Власти запустили в страну зарубежных капиталистов и при этом постарались сделать так, чтобы и внутри Лаоса появлялось побольше доморощенных предпринимателей.

Супи Сайнерат, фермер:

У нас в магазине самые популярные товары – это газировка, еще сигареты. Товар в городе я покупаю, а здесь перепродаю. Прибыль небольшая, но хоть какой-то доход есть.

Супи живет в деревне и представляет собой пример лаосских крестьян, которые пытаются зарабатывать не только земледелием. У себя в доме она открыла лавку, где даже бензин продает. Ближайшая заправка находится слишком далеко, и местным мотоциклистам удобней покупать топливо у Супи.

Почти в каждой сельской лавке в Лаосе можно найти бензин. Заправок не так много по стране. И поэтому Супи – хозяйка лавки – зарабатывает тем, что перепродает бензин. Баночка объемом менее полулитра стоит 5 тысяч кип (пол-евро). Заправляют скутеры.

Супи рассказывает, что электричество в ее деревне появилось лет пять назад. Зато сейчас уже даже водопровод строят.

Супи живет с мужем и двумя детьми. Супруг – электрик. Имеют, так сказать, приусадебное хозяйство площадью в четыре гектара. Выращивают, естественно, рис. Не так давно сняли урожай (50 мешков) и сейчас готовят почву под новые посевы.

Богатство лаосских крестьян – рис. Именно за счет него они и кормятся. В стране 80-85% населения занято именно сельским хозяйством.

Супи Сайнерат, фермер:

Здесь я готовлю для своей большой семьи. Мы рис едим три раза в день. Любим готовить его с речной рыбой.

А это брат хозяйки дома – Ханты. Он – строитель, и в свободное от работы время помогает возводить второй дом для Супи, в котором будут жить ее сыновья, когда станут взрослыми.

Ханты Сайнерат, строитель:

На стройке я обычно зарабатываю в день около 10 долларов, то есть в месяц выходит примерно 250 долларов. Это хорошая зарплата здесь.

Тирасак Интхавонг, можно сказать, относится к классу «новых» лаосцев. Получил образование за рубежом, стажировался в Австралии. На деньги семьи отстроил в самом центре Вьентьяна четырехзвездочную гостиницу.

Тирасак Интхавонг, генеральный менеджер отеля:

Сейчас я вам покажу один из наших номеров люкс. У него есть свое имя – Меконг – в честь нашей реки. Здесь у нас гостиная, а здесь спальня. Площадь номера составляет около 120 м кв.

Этот отель во Вьентьяне – один из самых дорогих. Открыли его прошлой осенью. Сейчас делают пристройку – с бассейном.

Тирасак Интхавонг, генеральный менеджер отеля:

В Лаос все чаще приезжают иностранцы. И мы подумали, что нужно сделать отель для богатых. Если же ориентироваться на средний класс, то в этом случае больше головной боли, ну, вы понимаете. А доход меньше.

Западная бизнес-школа научила Тирасака считать деньги. Но при этом молодой предприниматель сохранил, как говорят, верность традициям своего народа. До того, как открыть при отеле второй ресторан, Тирасак пригласил в гостиницу буддистских монахов. Сначала они освятили помещения, а после устроили некий особый ритуал. Наверное, после такого от посетителей точно не будет отбоя.

Тирасак Интхавонг, генеральный менеджер отеля:

Открыть бизнес у нас сейчас очень легко. Есть специальная служба, которая работает по принципу одного окна. Мы ее называем «сервисом одной остановки». Не нужно ходить по инстанциям, собирать бумаги. Достаточно обратиться в специальный департамент, который и выдает лицензии.

Кстати, если уж кому-то в Лаосе приходится обивать пороги чиновников, то делать это нужно босиком.

Кабинеты лаосских чиновников несколько отличаются от белорусских. Здесь все посетители должны разуваться. Также без обуви находится и хозяин помещения.

Сукхон Чантон возглавляет организацию, которую на белорусский манер можно было бы назвать Вьентьянэнерго. О нашей стране он знает много – пять лет учился в Минске в политехническом институте. От простого служащего дорос до генерального директора. Под стать титулу приобрел себе и хобби.

Сукхон Чантон, директор энергетической компании:

Играю в гольф. В Вьентьяне есть четыре гольф-клуба.

Конечно, у главного энергетика Вьентьяна мы не могли не спросить о стоимости коммунальных услуг. В частности, электричества. На отопление здесь тратиться не приходится. Зато вот кондиционеры – у кого они есть – довольно больно бьют по кошельку.

Сукхон Чантон, директор энергетической компании:

У нас такая система, что чем меньше тратишь электричества, тем дешевле тариф. Среднестатистическая семья платит ежемесячно примерно по 200 000 кипов (25 долларов). Скажем, у меня дома работает пять кондиционеров, и мне приходится тратить на оплату электроэнергии более миллиона кипов (135 долларов).

Для страны, где средняя зарплата не превышает сотни долларов в месяц, это внушительные суммы. Кроме того, именно электроэнергия является одним из основных направлений экспорта Лаоса.

Водопад денег Лаосу может принести развитие гидроэнергетики. Подсчитано, что если в стране построить достаточное количество ГЭС, то небольшой Лаос сможет полностью обеспечивать электричеством 10 окружающих его государств в Юго-Восточной Азии.

Получается, что неспроста Меконг прозвали Великой водой. Соседние страны рассматривают Лаос как «батарейку Юго-Восточной Азии». Сейчас продажа электроэнергии дает треть валютной выручки этого государства. За последние пять лет Лаос увеличил мощности своих ГЭС в четыре раза и не собирается останавливаться. Причем, правительство страны охотно разрешает иностранным компаниям строить свои гидроэлектростанции.

Валерий Садохо, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Вьетнаме, Камбодже, Лаосе, Мьянме и Таиланде по совместительству:

Потенциал у Лаоса, по сегодняшним оценкам, очень высокий. Хочу привести такой пример: что касается развития электроэнергетики, то Лаос занимает одну из лидирующих позиций в Юго-Восточной Азии. Лаос экспортирует электроэнергию в Таиланд, во Вьетнам и так далее.

Анусенк Вонгсенгки, переводчик:

Я работаю с русскими сейчас. Мы построили электростанцию на юге Лаоса. Можно сказать, что в будущем мы станем как страна энергии, если мы будем строить все, что планировали по электроэнергии.

По площади Лаос лишь чуть больше Беларуси. А вот численность населения здесь меньше, чем у нас – примерно 6,5 миллионов человек. Причем Лаос является полностью аграрной страной. В сельском хозяйстве заняты практически все жители этого государства. Конечно, основа жизни лаосского села – это рис. Кроме того, здесь выращивают сахарный тростник, табак, кофе и другие культуры. Земледелие дает почти треть ВВП. Все дары местной природы можно найти на рынке в пригороде Вьентьяна. Здесь есть как привычные для белорусов продукты, так и совсем необычные.

Лаосские крестьяне практически не используют никакой техники. Государство сейчас активно занялось модернизацией аграрного сектора. Это позволило достигнуть самообеспеченности продовольствием и даже наладить его экспорт в соседний Таиланд. Несмотря на это, для белорусских предприятий по выпуску сельхозтехники Лаос сейчас представляет собой непаханое поле возможностей. В эксклюзивном интервью нашей съемочной группе президент Лаоса именно сотрудничество в аграрном секторе поставил на первое место среди тех сфер, в которых наши страны могут взаимодействовать.

Тюммали Сайнясон, президент Лаосской Народно-Демократической Республики:

Я с удовольствием готов сотрудничать в сфере сельского хозяйства и промышленной переработки. Лаос имеет потенциал в области природных ресурсов, с которыми можно развивать сельское и лесное хозяйство, электроэнергетику, добычу минеральных ресурсов, сервис и туризм. За прошедший период эксперты двух стран, Беларуси и Лаоса, обсуждали данные вопросы, чтобы найти возможность сделать сотрудничество двух стран более плодотворным. Я приветствую инициативу белорусской стороны организовать совместные бизнес-проекты.

Кстати, вместе с президентом Лаоса в Беларусь прилетит и внушительная группа бизнесменов – всего около 20 человек. Сферы их интересов – от сельского хозяйства до горнодобывающей промышленности, авиации и туризма.

Удом Чанчом, предприниматель:

Хотя наши страны, Лаос и Беларусь, находятся далеко друг от друга, мы с большим удовольствием воспринимаем белорусских бизнесменов как наших, своих близких друзей.

Анупхаб Туналом, вице-мэр города Вьентьян:

Мы знаем, что у вас там есть завод по производству автобусов, и сельскохозяйственной техники тоже есть, которая нам нужна для сельского хозяйства.

Нам Винхакет, министр промышленности и коммерции Лаоса:

Беларусь очень сильна по машиностроительной технике. И у вас очень-очень сильный опыт по сельскому хозяйству. Я хочу пригласить ваших бизнесменов, которые смогли бы к нам приходить, беря ваше сельское хозяйство, технику и оборудование. И даже строительные машины. К нам привозить, продавать.

Соммад Фолсена, министр общественных работ и транспорта Лаоса:

Мы очень хорошо знаем про продукты белорусской промышленности. Это «МАЗ», самосвалы. Я думаю, что это очень хорошая машина. Как говорится, неприхотливая. Очень эффективная машина.

Я тоже знаю, что у вас есть «БелАЗ». Я хотел бы сказать белорусским предпринимателям: «Добро пожаловать в Лаос». В Лаосе они могут зарабатывать деньги и прибыль.

Сейчас цифры взаимного товарооборота между Беларусью и Лаосом выглядят совсем скромно. Но впечатляет динамика их изменений.

Валерий Садохо, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Вьетнаме, Камбодже, Лаосе, Мьянме и Таиланде по совместительству:

Если я вам скажу, что за последний год, в 2012 году, белорусский экспорт увеличился в несколько тысяч раз, то надо просто знать исходную позицию. У нас был очень скромный, очень маленький белорусский экспорт в Лаос, в прошлом году экспорт в Лаос составил 11 млн долларов. Для маленького и далекого Лаоса это не так-то и мало для Беларуси, имеется ввиду. Поэтому, если мы, еще не подписав, не развив договорную базу, уже смогли за год экспортировать в Лаос товаров на 11 млн долларов, то если мы выполним эту работу, если мы сведем бизнесменов, посадим за круглый стол, то они найдут те интересные пути для сотрудничества, которые потенциально заложены.

Что еще объединяет наши страны, так это запасы калийных солей. Недра Лаоса богаты этим минеральным ресурсом. Однако производство удобрений здесь только начинают осваивать. Причем очень активно здесь действует Китай, который граничит с Лаосом и весьма заинтересован в том, чтобы наладить поставки хлоркалия отсюда.

Между Минском и Вьентьяном ведутся переговоры о том, чтобы создать транснациональную корпорацию по совместному производству калийных удобрений.

Нам Винхакет, министр промышленности и коммерции Лаоса:

Я бы хотел пригласить ваших людей, которые способны на это. Пусть приходят к нам, потому что у нас есть удобрения те же самые, а Китай заходит сюда, они уже 2-3 завода поставили здесь. Если мы сможем контактировать на этом, мы сможем производить и экспортировать. Это возможно. Я на это согласен.

Валерий Садохо, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Вьетнаме, Камбодже, Лаосе, Мьянме и Таиланде по совместительству:

В Лаосе есть хорошие минеральные ресурсы в стране. Есть золото, медь, многие другие цветные металлы. Есть минеральные удобрения, построены 4 шахты, в плане – следующие шахты. И, возможно, Беларуси вместе с Вьетнамом удастся поучаствовать в этом проекте уже в конце этого года.

В Лаосе – плановая экономика. Есть свои пятилетки. Согласно госстратегии, до 2015 страна должна ежегодно увеличивать ВВП на 8% в год. В том числе в промышленности – на 15%. Это очень большие цифры, и даже для богатых и зажиточных стран часто неподъемные. Однако Лаос – государство развивающееся, поэтому многие секторы экономики появляются практически с нуля. не без помощи из-за рубежа.

Удом Чанчом, предприниматель:

Сейчас произошли большие изменения. За период, когда мы начали строить социализм. Теперь стране уже более 36 лет. И очень быстро мы развиваем. Сейчас, видите, на улицах у нас даже пробки. Очень много иностранных машин: из Японии, Америки, Европы. Поднялся уровень жизни народа. К 2020 году мы должны вывести страну от стран бедности, от малоразвитых стран.

На IX съезде партии, в 2011 году, президент Тюммали Сайнясон выделил три основных приоритета развития страны. Это рост ВВП, борьба с бедностью и улучшение образования. Сотрудничество в сфере науки и подготовки специалистов – это именно та сфера, где у Лаоса и Беларуси уже есть богатый опыт взаимодействия.

Чеанг Сомбункан руководит комитетом по пропаганде при ЦК партии. То есть является главным идеологом в Лаосе. До этого занимал другие важные должности. Например, был директором госбанка. А вот высшее образование получил в Минске, в Белгосуниверситете.

Чеанг Сомбункан, секретарь Центрального комитета партии, заведующий отделом пропаганды:

Я много помню о Беларуси и считаю ее второй родиной. Потому что я там учился, жил 5 лет. Знаю историю, традиции, культуру белорусского народа. Я всегда помню, какая в Беларуси прекрасная земля, много-много озер, лес, белый аист, люди очень доброжелательные.

Господин, или, точнее, товарищ Сомбункан верит, что сейчас хороший момент для того, чтобы возродить образовательные связи между нашими странами. А для лаосцев, бывших выпускников белорусских вузов, он предлагает организовать ностальгические турпоездки в Синеокую – по маршрутам юности.

Чеанг Сомбункан, секретарь Центрального комитета партии, заведующий отделом пропаганды:

Беларусь, я думаю, это страна, которая имеет очень большой потенциал для развития сотрудничества с Лаосом. Такие примеры, как наука, у вас очень развита в Беларуси. БГУ – известный университет в мире. Там много академий, производственных баз, известный «БелАЗ», трактор «Беларус», даже холодильник «Минск» очень известный.

Туризм для самого Лаоса – одна из самых доходных сфер экономики. Ежегодно сюда приезжает более двух миллионов иностранцев.

Роб Стиклс, турист (Канада):

Здесь очень жарко. Но люди дружелюбные, и кухня вкусная. Красивые пейзажи. Не знаю, из-за социализма или нет, но здесь не заметно американского фастфуда, все рестораны местные. И это даже хорошо, страна как бы остается нетронутой и немного даже старомодной.

Вивьен Сим, турист (Великобритания):

Я сюда приехала посмотреть на водопады. Они очень красивые. Ну, и еще я очень хотела покататься на внедорожнике по руслу реки.

Курортов здесь как таковых нет. Туризм в Лаосе можно назвать приключенческим. Едут сюда, чтобы посмотреть на экзотику. При этом самой популярной точкой для иностранцев является даже не столица государства, а город Луангпробанг, который охраняется ЮНЕСКО как объект всемирного наследия. Когда-то Луангпробанг был столицей. Сейчас, если ехать на автобусе, то дорога от Вьентьяна до этого города занимает 11 часов.

Луангпробанг стал столицей королевства Лаос еще в далеком XIV веке. Город находится в глубине страны и поэтому долгое время он был изолирован от внешнего мира. Поэтому и достаточно хорошо сохранился. Лучший вид на Луангпробанг открывается с вершины горы и храмового комплекса Пу Си.

В новейшей истории Лаос короткое время (всего 26 лет) успел побыть монархией – сразу после освобождения от французских колонизаторов – и вплоть до 1975, когда к власти пришла Народно-Революционная партия.

После обретения независимости в 1949 Лаос снова стал монархией. Первым королем был Тисаван Вонг – за моей спиной его дворец, его резиденция. Вот это здание, честно говоря, по меркам европейских монархов, смотрится достаточно скромно. А сейчас здесь – национальный музей.

Американец Берни Розенблюм уже более 10 лет живет в Лаосе. Пишет книги о путешествиях и работает косультантом в Лаосском институте туризма. Именно Берни отвечает за рекламу страны на мировом рынке туруслуг.

Берни Розенблюм, журналист, специалист по туризму:

В Лаосе, в условиях небольшой страны, мне кажется, что социализм здесь все-таки работает. При этом заметно серьезное развитие частного бизнеса, ему никто не мешает. И люди здесь настолько гостеприимные, что не хочется уезжать. Даже в самых глухих деревушках, вдалеке от цивилизации всегда рады иностранцам.

В Лаосе Берни женился, сейчас воспитывает двух дочерей. Мистер Розенблюм признался, что не перестает удивляться, насколько быстро в Лаосе все меняется.

Берни Розенблюм, журналист, специалист по туризму:

Даже в маленькой деревне, где я живу, люди перестраивают дома, вместо деревянных возводят бетонные. А еще недавно у них даже электричества не было. Вызывает уважение тот факт, что люди, которые хорошо здесь зарабатывают, вкладывают деньги именно в развитие своей страны. Причем сюда охотно едут и иностранные компании. Они-то точно знают, где можно получить хороший доход.

Некоторое время Лаос в своем развитии отставал от окружающих его государств. Но сейчас страна активно наверстывает упущенное. Благо, ресурсы позволяют. И Беларусь могла бы занять здесь выгодную нишу. Конечно, Минск и Вьентьян разделяет расстояние в 7,5 тысяч километров. Однако есть одно важное преимущество – Беларусь уже давно знают в Лаосе.