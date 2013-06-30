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Президент Лаоса Тюммали Сайнясон прибыл с официальным визитом в Беларусь

30 июня 2013 13:19
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Новости Беларуси. Президент Лаоса прибыл с официальным визитом в Беларусь. Борт номер один приземлился в национальном аэропорту сегодня днем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как ожидается, переговоры Президентов Александра Лукашенко и Тюммали Сайнясона пройдут завтра. По их итогам стороны планируют подписать документы о развитии сотрудничества в различных сферах. Кроме того, в программе визита Президента Лаоса - встречи с руководством правительства и Национального собрания Беларуси, посещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий, историко-культурных объектов.

К слову, товарооборот между странами в начале этого года практически достиг 200 тысяч долларов, в основном за счет белорусского экспорта. Лаос импортирует промышленную продукцию, потребительские товары. Сейчас прорабатывается возможность создания на территории этой страны совместного предприятия по производству детского питания из белорусского сырья, поставки в Лаос фармацевтической продукции и тракторов по лизинговым схемам.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Лаос

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