Президент Лаоса Тюммали Сайнясон прибыл с официальным визитом в Беларусь

Новости Беларуси. Президент Лаоса прибыл с официальным визитом в Беларусь. Борт номер один приземлился в национальном аэропорту сегодня днем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как ожидается, переговоры Президентов Александра Лукашенко и Тюммали Сайнясона пройдут завтра. По их итогам стороны планируют подписать документы о развитии сотрудничества в различных сферах. Кроме того, в программе визита Президента Лаоса - встречи с руководством правительства и Национального собрания Беларуси, посещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий, историко-культурных объектов.

К слову, товарооборот между странами в начале этого года практически достиг 200 тысяч долларов, в основном за счет белорусского экспорта. Лаос импортирует промышленную продукцию, потребительские товары. Сейчас прорабатывается возможность создания на территории этой страны совместного предприятия по производству детского питания из белорусского сырья, поставки в Лаос фармацевтической продукции и тракторов по лизинговым схемам.