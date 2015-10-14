День матери в Беларуси: почему в стране хотят рожать и как Беларусь вышла в лидеры в СНГ по условиям материнства

Новости Беларуси. В Беларуси 14 октября День матери. За два десятилетия более 8 тысяч женщин в стране удостоены высшей награды материнской доблести – Ордена матери. Все они родили и воспитали пятерых и более детей.

Впрочем, с каждым годом количество многодетных семей только прирастает. Ведь условия для этого в стране самые благоприятные. Весьма внушительные единовременные выплаты при рождении ребенка, продолжительный декретный отпуск, семейный капитал – далеко не все бонусы, которые предоставляет государство. Не удивительно, что в рейтинге материнства Беларусь уже прочно заняла лидирующие позиции среди стран СНГ.

Это сюрприз, хотя от мамы пятерых детей сложно что-то утаить. Она знает наизусть расписание 3 дочек и 2 сыновей, успевает приготовить шарлотку к празднику и сходить в автошколу. Елене всего 26, но она уже успела многое. У нее большая семья, большие планы на будущее (вскоре появится свой дом) и Орден матери.

Всего в Витебской области около 8 тысяч многодетных семей.

Более 30 мам 14 октября – на торжественном приеме. Среди них и наша героиня. Орден матери и специальная премия – знак внимания, который в этот день особенно символичен.

Майя Конопелько, многодетная мама:

Сегодня, конечно, большой праздник для меня, для всей семьи. Конечно, это и гордость, что все-таки отметили.

Галина Авижа, многодетная мама:

Очень приятно быть многодетной мамой, потому что каждый ребенок уникален, интересен, его развитие наблюдать – это особая радость для родителей.

День матери в нашей стране отмечают 14 октября не случайно. У православных верующих сегодня большой праздник – Покров Святой Богородицы.

Двойной праздник и у молодой мамы Юлии. Когда узнала, что беременна двойней, даже растерялась. Поддержал муж и врачи. Кстати, последние в один голос твердят, что мама – настоящий герой. Двойню родила сама и в срок. А это редкость.

Юлия Валуй, многодетная мама:

Все купили: двойную коляску, две кроватки, вещи. Все готово. Два автокресла.

Двойни и даже тройни у белорусских мам появляются все чаще. Около 20 лет в нашей стране успешно применяются репродуктивные технологии. А в РНПЦ «Мать и дитя» выхаживают младенцев с экстремально низкой массой тела – от 500 граммов.

Наша страна на 33 месте среди 160 государств и на первом в СНГ по наиболее благоприятным условиям для материнства.

Ольга Станкевич, заведующий физиологическим родильным отделением РНПЦ «Мать и дитя»:

Детки у нас бывают от 500 г до 4800 г. Женщины в нашей стране стали рожать больше.

Владимир ушел в декретный отпуск около года назад. Сейчас в его обязанности входит воспитание маленького Вовы. Папа знает, как готовить кашу, и разбирается в прикормах. В принципе, в семье Капустинских сразу решили, как распределят обязанности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Капустинский:

Договорились, что уйду в декрет я. Для меня это нестрашно, потому что уже детей, сестер, воспитал, помог воспитывать. Поэтому для меня это было нестрашно.

В Минтруда и соцзащиты отмечают: в Беларуси с каждым годом все больше пап уходят в декрет. Это мировая тенденция. В целом, в стране созданы все условия, чтобы уход за ребенком не был в тягость никому из родителей.

Александр Румак, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:

В Беларуси создана система пособий. Всего 11 различных пособий выплачивается матерям по рождению детей. По продолжительности отпуска наша страна также находится среди стран, в которых наиболее продолжительный отпуск.

А тем временем подарок для мамы уже готов, и самое время его подарить.

С Днем матери женщин поздравил Президент. Глава государства отметил, что по значимости и ответственности материнская миссия не знает себе равных. «Дать жизнь малышу, воспитать его настоящим человеком – великое предназначение. Прежде всего от матери ребенок получает уроки нравственности, справедливости, любви к своему Отечеству», – говорится в поздравлении.