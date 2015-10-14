Президенты Вьетнама, Грузии и Сирии поздравили Александра Лукашенко с переизбранием на пост Президента Беларуси

Новости Беларуси. В адрес Александра Лукашенко продолжают поступать многочисленные поздравления с переизбранием на пост Президента. Так, Президент Вьетнама отметил, что на основе традиционной дружбы обе стороны активно реализуют соглашения, достигнутые на высшем уровне, сотрудничают в областях политики, экономики, торговли, культуры, образования, безопасности и обороны. С подписанием Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и ЕАЭС белорусско-вьетнамские отношения имеют новые возможности для более эффективного развития.

Александра Лукашенко также поздравили Президенты Грузии и Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.