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Президенты Вьетнама, Грузии и Сирии поздравили Александра Лукашенко с переизбранием на пост Президента Беларуси

14 октября 2015 14:11
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Новости Беларуси. В адрес Александра Лукашенко продолжают поступать многочисленные поздравления с переизбранием на пост Президента. Так, Президент Вьетнама отметил, что на основе традиционной дружбы обе стороны активно реализуют соглашения, достигнутые на высшем уровне, сотрудничают в областях политики, экономики, торговли, культуры, образования, безопасности и обороны. С подписанием Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и ЕАЭС белорусско-вьетнамские отношения имеют новые возможности для более эффективного развития.

Александра Лукашенко  также поздравили Президенты Грузии и Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года

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