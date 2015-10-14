Выборы Президента Беларуси-2015: территориальные комиссии областей и Минска передали в ЦИК итоговые документы

Новости Беларуси. В адрес Александра Лукашенко продолжают поступать многочисленные поздравления с переизбранием на пост Президента. Так, лидер Туркменистана подтвердил неизменную готовность далее развивать и укреплять дружественные отношения между государствами и народами двух стран. Глава Палестины в своем послании отметил, что отношения с Беларусью останутся в приоритете. Также поступили поздравления от лидеров Кубы, Вьетнама, Грузии и Сирии.

Тема выборов не покидает центральных полос на страницах международных и белорусских изданий. А в Центризбирком 14 октября территориальные комиссии областей и столицы передали итоговые документы. Все для того, чтобы 16 октября провести заключительное заседание ЦИК.

Цифры, мнения и все новые подробности прошедшей избирательной кампании. Вновь к Беларуси интерес, без преувеличения, мировой. В «информационный центр» Синеокая превратилась для представителей СМИ из 30 стран. Для освещения выборов аккредитовались около тысячи журналистов. Почти 600 – из иностранных изданий. Именно их глазами на главное белорусское политическое событие посмотрели жители других государств.

«Четверта влада» (Украина):

Нынешние выборы в Беларуси стали, можно сказать, определенным этапом в развитии нынешнего периода истории этой страны. Авторитет в обществе Александра Лукашенко высок и неоспорим. Лукашенко одержал блистательную тактическую победу в своей стране над своими политическими оппонентами и внешними критиками.

9 канал (Израиль):

Лукашенко выиграл выборы, опередив в 13 раз претендента «против всех».

А вот белорусских журналистов для освещения выборов тоже аккредитовалось несколько сотен. На их вопросы и сегодня отвечают и избиратели, и экс-кандидаты в Президенты. А некоторые руководители избирательных штабов и вовсе признаются: работа продолжится и дальше. Готовиться, к примеру, начнут к выборам парламентским.

Олег Гайдукевич, руководитель избирательного штаба экс-кандидата в Президенты Республики Беларусь Сергея Гайдукевича:

Сегодня принято решение готовить кандидатов в депутаты во все 110 округов нашей страны. Мы оцениваем выборы Президента как очень хорошие. Мы считаем, что, самое главное, они прошли спокойно, что люди пришли на избирательные участки. В том числе это заслуга всех альтернативных кандидатов.

А тем временем работа продолжается и в Центризбиркоме. Уже состоялись заседания территориальных комиссий. По областям и в столице. Свои итоговые документы они как раз и передают в ЦИК. Все для того, чтобы 16 октября здесь подвести окончательные итоги прошедшей избирательной кампании. Кстати, ее мониторингом занимались и национальные наблюдатели, и международные. Далеко не один день работали как долгосрочная, так и краткосрочная миссии экспертов.

Валерий Самокрутов, наблюдатель от миссии СНГ (Россия):

Все основополагающие международные принципы избирательного права были соблюдены в Республике Беларусь. Более того, я скажу, что выборы прошли строго в соответствии с действующим законодательством, каких-то выявленных нарушений, тем более тех, которые могли бы повлиять на волеизъявление граждан, мною не было обнаружено.

Наблюдатели от СНГ, ОБСЕ, Шанхайской организации сотрудничества, независимые международные эксперты. Свои отчеты миссии наблюдателей уже представили в Центризбирком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юй Чжэньци, независимый наблюдатель (Китай):

Процесс выборов спокойный и мирный. У избирателей мы узнали, что они считают эти выборы очень демократическими и легитимными.

Дмитрий Мезенцев, глава миссии наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества:

Все члены миссии, представители всех стран-основательниц ШОС высказывали единое мнение: выборы прозрачные, открытые, демократичные. Был обеспечен строгий порядок на избирательных участках и в вопросах безопасности, и в вопросах соблюдения избирательного законодательства. Это, безусловно, то, что мы отразили в официальном заявлении миссии.