Выборы Президента Беларуси-2015: как голосовала спортивная элита страны

Любая домохозяйка позавидует выражению «с корабля на бал». Для Любови Черкашиной переезды – привычное дело. Бронзовый призер Олимпийских игр и сегодня постоянно между небом и землей. Но если в воздушной стихии Любовь Черкашина может подремать, то на земной тверди она – член исполкома НОК Беларуси и Международной федерации гимнастики, а также тренер национальной команды. Так что наша Любовь Черкашина мегазанятой человек, ее чаще можно увидеть в зарубежном зале, чем застать дома. 11 октября, в воскресное утро, Люба учавствовала в главном событии всей нашей страны.

Любовь Черкашина, бронзовый призер Олимпийских игр, член исполкома НОК Беларуси:

В моей жизни это не первые выборы. Я отношусь к этому очень серьезно, я понимаю, что кто, если не мы, граждане страны, можем делать свой выбор и не бояться делать его. Наверное, удаляя сейчас из своей головы какие-то стереотипы, какие-то интернетовские замашки, надо просто знать, что ты хочешь в будущем, приходить и делать. От того, что ты лежишь на диване и просто комментируешь это все, ничего не изменится.

У биатлонистов уже началась горячая пора, и все они ринулись в погоню за снегом. В северной части Росии – зима, так что спортсмены навострили лыжи именно туда. Однако остаться равнодушным к делам страны наши лидеры не могли. Надежда Скардино голосовала досрочно.

Надежда Скардино, бронзовый призер Олимпийских игр:

Я надеюсь, что мы мотивируем. Хотя, думаю, для этого мотивация не нужна. Для каждого гражданина страны, наверное, важно, это понимают, потому что это такой шаг, когда он может поучаствовать в жизни своей страны, в политической части.

К слову, на дорочном голосовании спорстмены были очень активными. На избирательные участки шли целыми семьями. К примеру, инициатором похода на участок в этой ячейке общества был старший сын Александр.

Сергей Тетерин, председатель Белорусского лыжного союза:

Сын пришел из школы, он учится вместе с Дащинским, и сказал, что все пошли голосовать, почему мы не голосуем. Я сказал, что сегодня пойдем. В нашей стране сегодня люди спокойно ходят вечером, днем, утром. В нашей стране сегодня, если зайти в любой магазин, достаток. Люди могут свободно высказывать свое видение, участвовать в жизни всей страны. То есть у нас демократичная страна.

Не усидела дома и Наталья Цилинская. Ни домашние дела, ни дети не смогли удержать бронзового призера Олимпийских игр в стенах, и прима отечественного велоспорта с двумя средними дочерьми отправилась на избирательный участок. Пока Аня и Катя уплетали конфеты, многодетная мама выполняла свой гражданиский долг. Причем одной из первых. Цилинская знает, что надо многодетным семьям.

Наталья Цилинская, бронзовый призер Олимпийских игр:

Спринтеру вообще очень трудно терпеть. Сегодня свободна, мы приехали с детьми. Ни очередей, ничего. И так, впереди планеты всей, как обычно, мы первые. Вот, наверное, этим и мотивированы. В общем-то, какая разница: в день выборов или досрочно. Главное просто оставить свой голос.

Возможность женщин участвовать в выборах в мировом масштабе закрепилась в международном праве только в середине XX века. Именно стремление участвовать в определнии судьбы государства подталкивало слабый пол к борьбе за свои права.

Василиса Марзолюк, борец по професии, бронзовый призер чемпионата мира, благодарна всем женщинам, которые одержали величайшую победу в социальном ринге и смогли добиться равенства с мужчинами в своих правах.

Василиса Марзолюк, бронзовый призер чемпионата мира:

Тут можно провести очень большую параллель с тем, чем я занимаюсь и тем, что я имею право. Наверное, это называется эмансипация. Я рада, что имею право выбора. В нашей стране, наверное, больше женщин, чем мужчин, поэтому мы должны иметь право выбора.

Женщины, кстати, составляют значительную долю болельщиков игры миллионов – футбола. Где еще можно увидеть столько стройных и крепких мужчин, как не на футбольном поле? Сборная Беларуси под руководством Александра Хацкевича в пятницу в отборочном матче чемпионата Европы против Словении одержала победу (1:0), 12 октября – очередной отборочный матч – против македонцев. Накануне Хацкевич принимал более важное решение, чем игровой состав, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Александр Хацкевич, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

Самое главное, что должна быть позиция какая-то у каждого человека. Я сегодня голосовал в первую очередь за мир, за порядок, который есть в нашей стране.

Те, кто знает вкус победы и разочарования, кто с улыбкой смотрит на неудержимую молодежь, умиляется первым шагам младенцев и не скрывает седины, глубоко понимают важность выборов Президента страны. Спартак Миранович – мировая легенда, он домосед и однолюб.

Спартак Миранович, двукратный олимпийский чемпион по гандболу, главный тренер ГК «СКА»:

Лень мне ехать в какую-то страну, не в ту, которую я люблю. Поэтому мне приятно проехать на машине по нашему Минску, по Беларуси. Ни на какую страну я ее не променяю.

Беларусь давно снискала имя на международной арене. Нашу страну знают как спортивную державу. С нами считаются, на нас оглядываются. Спортсмены видят, что делается для них. И они свой выбор сделали.