Даниил Безсонов: они из Украины сделали Божество. Они превратились в секту, причём на уровне целого государства

Террористическая угроза и ответ Союзного государства. Авторская журналистика на СТВ. «Тайные пружины политики» Григория Азаренка в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

После сегодняшнего наглого и хамского удара по Кремлю, после двух дней террористических атак по железной дороге есть только один комментарий.

Бейте по центрам принятия решений. Вы обещали, вы дали нам слово! Я одного не понимаю. В Беларуси прострелили колени упырям, которые устраивали на ЖД теракты. А вы гордитесь, что ввели за госизмену, терроризм максимальные сроки. И что упырям ваши сроки? Когда им промывают мозги, им говорят: рэжым рухнет и вас освободят. И пустоголовые верят. И идут. И взрывают. И убивают. Посмотрите на Беларусь, на Батьку, на нашу решимость. И вводите расстрелы. Военно-полевые суды. Тройки. Не будьте лямтями, враг не оценит. Или что, часть элитки рассчитывает вернуться во всякие пасе, к фуршетикам с уважаемыми партнерами? Вам уже ставят виселицы, идиоты. Доставайте пулеметы. Идет война. И снова – белорусский фронт.

Тертель: не все белорусы осознают опасность, но мы покажем на реальных примерах. Подробности. Вражины, ГУР, СБУ, ЦРУ, Ми-6, дефензива. У вас много баблища. У вас много техники. У вас мозги неплохие. Но у нас – правда, Родина, своя земля и свой народ. И белорусы разорвут вам глотки. Вместе с добровольцами.

Григорий Азаренок:

У нас сегодня в гостях уникальный гость – Даниил Безсонов, ополченец, офицер Донецкой Народной Республики, экс-первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики, военный обозреватель, публицист, общественный деятель. Конец прошлой недели омрачился новыми страшными вестями из Донецка. Прямое попадание РСЗО, два пакета было выпущено по центру, прямо по маршрутному такси. Погибли по меньшей мере семь человек, в том числе ребенок. И смотришь на эти кадры, ужасаешься. Можно ли сказать такое страшное слово, что люди привыкли что ли к этому?

Даниил Безсонов, экс-заместитель министра информации ДНР, публицист:

Сложно так сказать – привыкли. В целом люди привыкли к тому, что есть еще один фактор поражения. Как каждый человек понимает, что есть вероятность погибнуть в автокатастрофе, в авиакатастрофе, что угодно. Кирпич может упасть на голову. Но здесь появился еще фактор поражения, более вероятен, связанный с войной и с артиллерийскими обстрелами. Просто люди на Донбассе живут в этом режиме с 14-го года. И поэтому этот фактор всегда учитывается. Поэтому, допустим, когда водитель выезжает на дорогу, он прекрасно понимает, как ему ехать, чтобы снизить риски попадания под обстрел. То есть старается выбираться – узкие улицы, по открытым площадям не ездить, чтобы тебя прикрывали здания. Или, допустим, выезжаешь, смотришь, там есть Telegram-каналы, которые публикуют практически в режиме онлайн, где обстрел идет. Смотришь, где секторы обстрела, строишь свой маршрут по этому. То есть это уже стало как обыденность. Ну и в то же время можно наблюдать в городе, когда люди стоят, пьют кофе возле кафе. Иногда, когда снаряд пролетает рядом, слышен звук, свист или шелест. Бывает так, люди могут упасть, потом снова встать и пить кофе. Как нормально. К сожалению, то суровая реальность, в которой люди вынуждены жить много лет. Назвать это привычкой – ну, может быть. Можно так назвать, что это привычка. Просто это объективная реальность, которую пришлось принять. Украинский нацизм – мазохистский Григорий Азаренок:

К сожалению, это так. Смотришь Telegram-каналы противной стороны. И снова: «Русня сама себя обстреляла». Что вы вообще чувствуете в этот момент? Даниил Безсонов:

На самом деле ничего, я давно уже не обращаю внимания, с 14-го года, на подобные комментарии наших недругов. Мы уже в Славинске были, это 2 мая 2014 года, когда сожгли людей в Одессе. И ресурсы украинских нацистов начали публиковать: «Одесские шашлыки, колорады на гриле». Тогда было непривычно воспринимать такую информацию, просто ужасную, циничную. А сейчас уже просто не обращаешь на это внимания. Насчет самообстрелов, это воспринимается уже как шутка. Григорий Азаренок:

Мне часто закрадывается в голову мысль. Наших полудурков, которых называют палітвязнямі, посадить в клетки, отвести в центр Донецка, и сидите, думайте, попадут по вам ваши побратимы или не попадут. И интересно, поменяется ли мировоззрение у самых таких упоротых.

Даниил Безсонов:

Здесь вопрос в том… Получился переворот. 2014-й год. Пришли к власти нацисты. Сначала это были группировки, такие как «Правый сектор», «Самооборона Майдана», подобные. Идеология какая? Ты нацист, ты хочешь процветания своей нации, величия, ты желаешь якобы сего доброго для своих людей. Но украинский нацизм, да, может, в целом современный нацизм, который мотивируется, стимулируется Западом, он извращенный, мазохистский что ли. Они сами разожгли войну, сами начали убивать своих соотечественников. Причем эти убийства начались не только на Майдане, когда они убивали силовиков. Эти убийства начались в марте, когда в Харькове проходил митинг против Майдана, против переворота, против законов новых, которые запретили русский язык, которые сняли запрет с использования нацистской символики времен Третьего рейха. И они уже тогда… Правый сектор, был случай, когда автомобиль подъехал к митингующим, сделали несколько выстрелов из автомата и уехали. Их тогда ребята догнали на улице Рымарская. Там другие перестрелки были. Их идеология – не просто чтобы в их стране жилось хорошо, их страна процветала. А их идеология – все должны думать, как они, их герои должны быть героями всех вокруг, все, кто думает иначе, должны быть просто уничтожены. При этом то, что они декларировали с 2014 года, что на Донбассе живет русня, сепары, все, кто не уехал в Украину от войны, это все коллаборанты, их надо убивать, мирных там нет. Это их идеология. И с 2014 года они в таком режиме просто развивают ее. Они возводят ее в культ. Они из Украины уже сделали Божество. Они превратились в секту, причем на уровне целого государства, целой страны. И это Западом подогревается, потому что Западу неинтересна судьба украинцев, они выполняют свои задачи, а украинцев используют как инструмент. Украинцы добровольно на это пошли, быть просто инструментом. Западу интересно сделать горячие точки вокруг России. Им плевать, сколько людей погибнет Григорий Азаренок:

Следили за нашими 20-го года, понимали, к чему это все идет? Даниил Безсонов:

Конечно. Григорий Азаренок:

И сейчас, мне кажется, для всех адекватных людей очевидно, что судьбу Донецка, Луганска разделила бы и белорусская земля. Все делалось под одно, под войну с Россией. Они сейчас уже просто не скрывают. Это должна быть новая Речь Посполитая, люблинский квадрат, треугольник. И это только одна задача. Буфер между Западной Европой и Россией. Вечная война с Россией.

Даниил Безсонов:

Западу интересно сделать горячие точки вокруг России. И им плевать, сколько людей в этих странах погибнет, на этих землях. Как начиналось в 2014 году – произошел переворот, тогдашняя власть, Янукович и его команда, сказали: хорошо, мы отдаем вам власть, назначайте своих лидеров, я досижу свой срок и уйду, вы рулите. Они: нет, нас это не устраивает, нам нужна война. Поэтому они продолжили дожимать эту историю. То же самое, конечно, даже если теоретически у них в 2020 году что-то получилось в вашей стране, якобы пришли бы прозападные силы. Если кто-то думает: «Ну какая разница, ну и что, зато бы молодых людей не обижали, которым там надавали». А на самом деле не так. Им нужна была на этой земле война. А вот этот переворот, чтобы вы были более цивилизованными, жили лучше – это все в пользу нищих, как говорится. Это все ложь, обман. Везде, где появлялись американцы, каждый человек может посмотреть новейшую историю, что происходило в Ливии, в Ираке, в Сирии, когда приходили американцы. Что произошло в Украине, когда пришли американцы и заявили, да, мы потратили на демократию (то есть, по сути, на переворот) 5 миллиардов долларов, мы там печеньки раздавали на Майдане. И что потом в этих странах происходило? Неужели никто не может сложить этот несложный пазл и посмотреть, что могло ждать страну, если бы зашли американцы, проамериканские силы, и они тут бы наводили свои порядки. Это бы была новая горячая точка. Поэтому очень хорошо, что у них не получилось. Очень хорошо, что в отличие от нашего тогдашнего лидера, который просто сбежал, понятно, он все бросил, ему это неинтересно было. То есть он предатель, и все его предателем считают, в истории он будет как предатель, и никто о нем хорошего слова никогда не скажет. Я имею в виду Виктора Януковича. Ваш лидер, мы тогда еще смотрели по телевизору и в интернете, он вышел с оружием в руках и сказал: ребят, я с вами, я с вами, и мы до конца. И силовики, во-первых, поняли, что их верховный главнокомандующий с ними, он на месте, и у вас все получилось. Вы преодолели этот кризис. Ну а в Украине… Они отнимают у украинцев православную веру Григорий Азаренок:

Оппоненты, когда были эти дискуссии, они нам: ой, вы еще про войну нам расскажите. Вот такое звучало, мне интересно, сейчас смешно хоть кому-то? Тут у меня возникает сложность. Потому что, с одной стороны, я могу задать вам этот вопрос как офицеру, человеку, который с оружием в руках отстаивает свою землю. И однозначно понятно для вас, что вы смотрите на человека с той стороны сквозь прицел. То есть это враг, вы должны выполнять свой долг, защищать свою землю, он пришел вас убивать, уничтожать ваших родных и близких. С другой стороны, честно, смотришь на эти километровые кладбища, который Бернар-Анри Леви снимает в Украине, и как-то не радуется сердце от всего происходящего.

Даниил Безсонов:

Да, но я бы хотел уточнить. Я на фронте был и в 2014-м, и в 2015-м. Сейчас я больше в информационном плане, но в целом тут такой феномен в плане украинцев. У них отнимают все: жизнь, язык, традиции, сейчас уже главное Рождество в Украине будет не 7 января, а 25 декабря. Все к этому идет, они отнимают, запрещают у украинцев православную веру. Даже в той же украинской армии больше половины – православные. И украинцы это допускают, они прогнулись, несмотря на эти унижения, лишения их сущности, они продолжают погибать за эту власть. Поэтому это странный феномен, но здесь, опять же, от информационной технологии. Как можно было задурить голову народу, плюс при этом сами же силовики путем репрессивного механизма всех, кто пытался что-то сказать: «Ребят, мы не туда идем» – они всем заткнули рты, все, воюем, даже до последнего украинца.



Григорий Азаренок:

В любом освобожденном населенном пункте есть какой-нибудь подвал пыточный СБУ, где страшные вещи происходили со всеми, кто не согласен.



Даниил Безсонов:

Они уже такие вещи и не скрывают, по сути, достаточно материалов. Даже ООН (по-моему в 2018 году в первый раз) сделала о пытках, преступлениях украинской армии на территории Донбасса и тому подобное. Да, здесь момент есть, но феномен, что люди идут на поводу этого всего. И солдаты идут на заклание, на смерть – непонятно, ради чего. То есть им настолько задурили голову, что они считают, что они поступают правильно.





Григорий Азаренок:

Вы знаете о таком феномене, как белорусские нацисты, воюющие на стороне ВСУ, под руководством ГУР МО, СБУ, так называемые полки «Погоня», «Калиновского», до этого были «Террор», еще с 2014 года там какие-то отщепенцы бегали. Что о них думаете? Как качества как воинов, медийщиков, предателей своей страны?



Даниил Безсонов:

Да какое тут может быть качество. Не знаю, во-первых, они с 2014 года на стороне воюют, некоторые представители. Во-вторых, за что они воюют непонятно, какие у них ценности, непонятно. Там, я так понимаю, главная ценность – сделать за счет своих интересов, но лишь бы русским сделать хуже. Такие ценности – это утопия, бесперспективно для них. Просто действие ради действия, что-нибудь ради протеста, показать, что мы не такие, как все, что мы не такие, как нормальные люди. Мне кажется, это какие-то психические отклонения или комплексы с детства, может, их в школе обижали.



Григорий Азаренок:

У них лозунг «Мы вызваляем Беларусь праз вызваленне Украіны». Вот вы находитесь у нас в Минске, трэба вызваляць?



Даниил Безсонов:

Да у вас все круто, на самом деле у вас все классно. У вас страна, которая для народа. У вас здесь жизнь комфортная, хоть я здесь недолго сейчас, но я смотрю на людей, на прохожих, люди расслабленные, кто-то не спеша, то есть расслабленные спокойные лица. Это говорит о том, что люди находятся в стабильной, безопасной среде, в целом здесь не видны последствия дикого капитализма. Здесь у вас круто, чисто.



Григорий Азаренок:

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