Тертель: не все белорусы осознают опасность, но мы покажем на реальных примерах

Новости Беларуси. Обстановка вокруг Беларуси остается сложной и заставляет реагировать на ту ситуацию, которая складывается у наших границ. Об этом завил Александр Лукашенко сегодня, 2 мая, во время совещания во Дворце Независимости, куда были приглашены руководители силовых ведомств, Собеза и правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основная тема – обеспечение безопасности и охраны государственной границы Беларуси.

Совещание проходило под грифом «совершенно секретно» и длилось несколько часов без присутствия СМИ и телекамер. С учетом тонкости и важности тематики это вполне ожидаемо. И все же по окончании некоторыми подробностями его участники поделились.

Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:

Непрекращающиеся попытки дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны. Это, прежде всего, центры за границей, которые планируют эту деятельность. При поддержке их кураторов, в том числе из числа иностранных спецслужб, планируются ряд серьезных акций на нашей территории. Спонсоры не дают возможности другого выхода для тех, кто уже попал в их зависимость. А спонсоры – это иностранные заинтересованные лица – как физические, так и спецслужбы – и другие организации. В этих условиях глава государства распорядился, чтобы мы доложили предложения по реагированию на эти все вызовы.

Я, к слову, должен подчеркнуть, что у нас идет эта «тихая» работа каждый день. Ее глава государства лично контролирует, знает все нюансы. В ближайшее время, я думаю, неделю-полторы, мы покажем результаты этой работы. К сожалению, не все наши граждане осознают ту опасность, которая складывается вокруг них, вокруг их семей. Поэтому мы на примере уже реальных материалов, реальных задержаний, работы контрразведки, работы подразделений по защите конституционного строя покажем эти примеры, чтобы наши люди понимали, с чем мы имеем дело.

Кроме того, Иван Тертель рассказал журналистам, что в ближайшее время в стране примут ряд мер по ужесточению контрразведывательного режима, чтобы работать на упреждение и не допустить ситуаций, подобных тем, что видим сегодня в соседних с Беларусью регионах.