Цуй Цимин: я работал в Беларуси 2403 дня. Самая длительная дипломатическая миссия в моей жизни

Новости Беларуси. Беларусь остается для Китая дружественной страной. Это 24 сентября еще раз подтвердил Александр Лукашенко на встрече с послом КНР в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси:

Мне грустно покидать Беларусь. Я хочу выразить искреннюю благодарность вам, Министерству иностранных дел Республики Беларусь и другим ведомствам за поддержку, оказанную мне и посольству Китая в Беларуси. Я здесь работал 6 лет и 8 месяцев, 2403 дня, именно в Беларуси. Самый длительный срок службы, миссии за рубежом в моей дипломатической жизни.

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