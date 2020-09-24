Цуй Цимин: я работал в Беларуси 2403 дня. Самая длительная дипломатическая миссия в моей жизни

Новости Беларуси. Беларусь остается для Китая дружественной страной. Это 24 сентября еще раз подтвердил Александр Лукашенко на встрече с послом КНР в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь остается для Китая дружественной страной. Это 24 сентября еще раз подтвердил Александр Лукашенко на встрече с послом КНР в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разговор во Дворце Независимости состоялся по случаю завершения Цуй Цимином дипломатической миссии. Посол удостоен ордена Почета.
Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси:
Мне грустно покидать Беларусь. Я хочу выразить искреннюю благодарность вам, Министерству иностранных дел Республики Беларусь и другим ведомствам за поддержку, оказанную мне и посольству Китая в Беларуси. Я здесь работал 6 лет и 8 месяцев, 2403 дня, именно в Беларуси. Самый длительный срок службы, миссии за рубежом в моей дипломатической жизни.
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