Александр Лукашенко на встрече с губернатором Приморского края: «Мы не рассматриваем Владивосток как какой-то далёкий и чужой город»

Новости Беларуси. Увеличение товарооборота, возможное участие Беларуси в строительстве космодрома «Восточный» и поставки белорусской техники на Дальний Восток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти темы 22 сентября обсудили во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с губернатором Приморского края. С Олегом Кожемяко Президент знаком не первый год. Да и нынешний глава Приморья в Беларуси не первый раз. Александр Лукашенко о космодроме «Восточный»: хотелось бы поучаствовать в его строительстве

Вообще, для нас этот российский регион – давний и весьма перспективный партнер. Правда, товарооборот пока небольшой: за 7 месяцев 2020 года составил чуть больше 9 миллионов долларов. То, что цифру надо наращивать, отмечают обе стороны. Хотя белорусская продукция представлена во многих точках Приморья. Да и россияне отмечают отменные вкус и качество товаров. Не на руку в этой ситуации играют посредники, из-за которых цена растет вверх. Этот вопрос планируют в скором времени решить. Заниматься процессом будут торговые дома.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы знаете, что хоть вы географически далеко находитесь и немало между нами километров, мы не рассматриваем Владивосток как какой-то далекий и чужой город. Мы готовы участвовать, кроме поставок и техники, и технологии, готовы гарантийное сервисное обслуживание осуществлять той техники, которая будет работать у вас. Мы готовы здесь и по финансированию выгодные условия предложить, как мы это обычно делаем. Автобусы электрические, МАЗы, трамваи, троллейбусы – очень большой, хороший у нас в этом плане опыт (и на газомоторном топливе).

Готовы, если это нужно, вам поставлять мясо-молочную продукцию. Мы же в Китай поставляем и увеличиваем в разы каждый год эти поставки. А почему мы не можем поставить в Приморье?