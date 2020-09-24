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Александр Лукашенко: Беларусь всегда будет дружественной страной для Китая

24 сентября 2020 08:13
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Новости Беларуси. Беларусь всегда будет дружественной страной для Китая. Об этом Александр Лукашенко заявил 24 сентября на встрече с послом Китая в Беларуси Цуй Цимином по случаю завершения его дипломатической миссии в стране, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Господин посол, вы скоро будете в Пекине. Я убедительно прошу вас передать Председателю Китайской Народной Республики, моему давнему другу самые добрые слова благодарности за ту поддержку, которую он оказывал всегда, и особенно в последнее время.

Передайте ему, что в Беларуси у него надежные друзья, что Беларусь всегда будет дружественной страной для Китайской Народной Республики.

Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин награждён орденом Почёта. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси

# Беларусь-Китай # Александр Лукашенко # Цуй Цимин

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