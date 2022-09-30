Что ждёт Балканы и почему Евросоюз уже не в моде? Анонс нового политического ток-шоу на СТВ

О большой политике и роли Беларуси в глобальных процессах речь пойдет в новом выпуске проекта «САСС уполномочен заявить», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Смотрите в воскресенье, 2 октября, сразу после программы «Неделя».
О большой политике и роли Беларуси в глобальных процессах речь пойдет в новом выпуске проекта «САСС уполномочен заявить», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Смотрите в воскресенье, 2 октября, сразу после программы «Неделя».
Что ждет Балканы в условиях краха прежнего миропорядка и повсеместного отказа от принципа нерушимости границ.
Это я предложил бомбить Белград.
Мы окружены странами НАТО, а Сербия находится в центре Европы.
Если они хотят там на трех стульях усидеть, у них не получится.
Европейский союз устарел. Он больше не сексуален, его больше никто не хочет.
Самый страшный сон Байдена: Европа едина, хорошие отношения с Россией и Беларусью и Америке конец.