Что ждёт Балканы и почему Евросоюз уже не в моде? Анонс нового политического ток-шоу на СТВ

О большой политике и роли Беларуси в глобальных процессах речь пойдет в новом выпуске проекта «САСС уполномочен заявить», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Смотрите в воскресенье, 2 октября, сразу после программы «Неделя».

Что ждет Балканы в условиях краха прежнего миропорядка и повсеместного отказа от принципа нерушимости границ.

Это я предложил бомбить Белград. Мы окружены странами НАТО, а Сербия находится в центре Европы.

Если они хотят там на трех стульях усидеть, у них не получится.

Европейский союз устарел. Он больше не сексуален, его больше никто не хочет.