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Что ждёт Балканы и почему Евросоюз уже не в моде? Анонс нового политического ток-шоу на СТВ

30 сентября 2022 20:11
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О большой политике и роли Беларуси в глобальных процессах речь пойдет в новом выпуске проекта «САСС уполномочен заявить», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Смотрите в воскресенье, 2 октября, сразу после программы «Неделя».

Что ждёт Балканы и почему Евросоюз уже не в моде? Анонс нового политического ток-шоу на СТВ-1

Что ждет Балканы в условиях краха прежнего миропорядка и повсеместного отказа от принципа нерушимости границ.

Что ждёт Балканы и почему Евросоюз уже не в моде? Анонс нового политического ток-шоу на СТВ-4

Это я предложил бомбить Белград.

Мы окружены странами НАТО, а Сербия находится в центре Европы.

Что ждёт Балканы и почему Евросоюз уже не в моде? Анонс нового политического ток-шоу на СТВ-7

Если они хотят там на трех стульях усидеть, у них не получится.

Что ждёт Балканы и почему Евросоюз уже не в моде? Анонс нового политического ток-шоу на СТВ-10

Европейский союз устарел. Он больше не сексуален, его больше никто не хочет.

Что ждёт Балканы и почему Евросоюз уже не в моде? Анонс нового политического ток-шоу на СТВ-13

Самый страшный сон Байдена: Европа едина, хорошие отношения с Россией и Беларусью и Америке конец.

# Международная политика # Надежда Сасс # Джо Байден # Александр Лукашенко # Фотофакт

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