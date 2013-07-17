Новости Минской области. «Приемный день». Борис Батура встретился с жителями Копыльского района. Поделиться своими проблемами с губернатором пришли два десятка людей. Вопросы касались газификации улиц, организации системы водоотвода, а также предоставление жилья молодым специалистам сельхозпредприятий. В большинстве случаев председатель Облисполкома дал месяц на решение проблем и поручил местным властям внимательнее относиться к обращениям граждан, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На прием к губернатору жители улицы Октябрьская собирались давно, сколько существует проблема. И вот, наконец, нашли время и решились – нет больше сил бороться с высокой водой, которая месяц заливает усадьбы. И зимой и летом люди по колена в воде. Дождь здесь – практически катастрофа. Вода заливает огороды, хозяйственные постройки - самим жителям с проблемой не справиться.

Анжелика Мельничук, жительница Копыля:

Я пришла к Борису Васильевичу с тем, чтобы меня услышали. Во-первых, 30 лет люди борются, а я живу в этом доме с 2001 года. И мы никак не можем добиться результатов. В итоге, я думаю, что я пришла, и решится мой, наконец, долгожданный вопрос. Нужно ходить, потому что если не будешь ходить, и результата никакого не будет. И не стоит бояться!

Ответ, кажется, на поверхности. Сегодня, главным образом, нарекания на работу коммунальных служб. Поручения губернатора – оперативно и быстро привести в порядок.

Борис Батура, Председатель Миноблисполкома:

Это ваше сооружение. Это ж не их сооружение. И вы должны регулярно обслуживать этот дом. Ведь речь идет об этом!

Дмитрий Демидчик, директор КУП «Копыльский ЖКХ»:

Постараемся сделать в самые кратчайшие сроки. Я думаю, что в течение следующей недели мы эту работу сделаем. Почистим водоток. Кювет почистим, укрепим, где это нужно, чтобы не размывалось, почистим водопропускные трубы, приведем все в нормальное рабочее состояние.

Еще одна проблема – у жителей улицы Заводской. Помочь с газификацией. Ранее дома обогревали при помощи теплоисточника сыродельного предприятия. Сегодня это невозможно из-за больших затрат. Люди готовы перейти на газ, но необходима финансовая поддержка.

Борис Батура, Председатель Миноблисполкома:

Надо собрать людей, объяснить им, вместе с маслосырзаводом, и принять решение! Что этим мы компенсируем все затраты, этим – частично, этим – ничего. Им до отопительного сезона выполните работу.

Кажется, этот вариант устроил всех. До отопительного сезона проблема будет решена.