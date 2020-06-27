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Смогут ли белорусы отдохнуть летом 2020-го? В Минспорта обсудили ситуацию в турбизнесе

27 июня 2020 19:06
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Новости Беларуси. Будет ли у белорусов возможность отдохнуть летом 2020-го и как решается вопрос с возвратом денег тем, кто уже оплатил несостоявшееся путешествие?

В Минспорта обсудили сложившуюся ситуацию в турбизнесе. Как рассказали участники встречи, дела обстоят уже лучше.

Смогут ли белорусы отдохнуть летом 2020-го? В Минспорта обсудили ситуацию в турбизнесе-1

Страны ЕС постепенно открывают границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это, например, Албания, на подходе Черногория. Ожидается, что наших туристов с июля будут ждать в Египте и Турции. Хотя, конечно, все будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом.

Попробовать натуральную еду, приготовленную в печке, отвлечься от суеты. Чем можно заняться в белорусской агроусадьбе?

Смогут ли белорусы отдохнуть летом 2020-го? В Минспорта обсудили ситуацию в турбизнесе-4

Сейчас одно из главных направлений – помочь туристическим организациям решить проблемы клиентов. В этом вопросе стараются подходить ко всем индивидуально. Сегодня алгоритм действий заключается прежде всего в том, чтобы предложить человеку альтернативный вариант. На это согласились почти 85% клиентов. Есть и случаи возвратов денег.

# Туризм # общество # Ирина Воронович # Фотофакт

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