Смогут ли белорусы отдохнуть летом 2020-го? В Минспорта обсудили ситуацию в турбизнесе

Новости Беларуси. Будет ли у белорусов возможность отдохнуть летом 2020-го и как решается вопрос с возвратом денег тем, кто уже оплатил несостоявшееся путешествие? В Минспорта обсудили сложившуюся ситуацию в турбизнесе. Как рассказали участники встречи, дела обстоят уже лучше.

Страны ЕС постепенно открывают границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это, например, Албания, на подходе Черногория. Ожидается, что наших туристов с июля будут ждать в Египте и Турции. Хотя, конечно, все будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом. Попробовать натуральную еду, приготовленную в печке, отвлечься от суеты. Чем можно заняться в белорусской агроусадьбе?