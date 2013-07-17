Польский производитель глобусов исправил название «Белоруссия» на «Беларусь» после сюжета СТВ

Новости Беларуси. Географическая справедливость. Больше полугода назад наш телеканал снимал сюжет о некорректном названии Республики на глобусах польского производства.

Напомним, тогда картографические товары с ошибками продавались в некоторых канцелярских магазинах. После выхода репортажа в эфир глобусы из продажи изъяли. А совсем недавно польский поставщик переделал партию, подписав название «Беларусь» уже без ошибок. Казалось бы, вопрос исчерпан. Но работы над ошибками еще много.

«Белоруссия» в самом центре Беларуси. В неудобное положение страну поставил польский производитель. На глобусе. Неправильно написав название. Об этом мы рассказывали еще в прошлом году. Тогда, увидев нашу съемочную группу в одном из магазинов, круглые карты с ошибками начали прятать. Сейчас же продавец того же канцелярского показывает. Новая партия - лексически отредактированная. Да еще и спросом пользуется. В Беларуси.

Александра Колосова, продавец:

На подарки берут. Люди приезжали из Могилева и забирали то количество, что у нас было.

Забила тревогу после нашего сюжета компания-импортер глобусов. Мол, действительно, некорректно. Хотя сами картографические товары, убеждают там же, скорее, сувенирные, нежели учебные. И поэтому продаются в магазинах центральной части Минска. Но и здесь — палка о двух концах. Все-таки, «Белоруссию» будут видеть иностранцы. В 55 странах мира. Такая обширная география поставок у польского производителя.

Борис Данилов, начальник отдела продаж предприятия заказчика глобусов (Беларусь):

В данный момент во все 55 стран мира отправляют уже новые глобусы с правильным названием нашей страны.

В законе о названии нашей страны, который существует еще с 91-го года, четко прописаны два и только варианта: Республика Беларусь и Беларусь. Для картографов, в том числе и иностранных, этот документ — определяющий в варианте названия государства. И откуда взялся вариант «Белоруссия», специалисты, к примеру, гадать не берутся. Зато поляки сожалеют.

Сотрудник компании-производителя глобусов (Польша) по телефону:

Нам позвонили из Беларуси и указали на ошибку, и мы, конечно же, ее исправили. Это очень неприятная ситуация. Надеюсь, это никак не повлияет на отношения двух стран.

Телеканал СТВ ни в коем случае не претендует на роль поучателя, но если в ситуации с Беларусью на злополучных глобусах уже все понятно, то орфографические вопросы могут задать, глядя на глобус, жители Туркменистана и Киргыстана. На круглой карте вместо этих названий Туркмения и Киргизия. Мелочи, но обидно. Как не крути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.