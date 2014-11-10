Что намерен изменить в Минске Андрей Шорец – самый молодой в новейшей истории мэр столицы?

Новости Беларуси. Самый молодой в новейшей истории столицы. 41-летний Андрей Шорец 10 ноября официально вступил в должность мэра Минска. Его кандидатуру одобрили на сессии Мингорсовета, а накануне указ о назначении нового градоначальника подписал президент.

До сих пор Андрей Шорец занимал должность министра жилищно-коммунального хозяйства. Под его руководством разработана Программа развития этой сферы до 2015 года, был принят и новый Жилищный Кодекс.

Однако задачи перед мэром самого большого города страны еще более серьезные. И это не только порядок в сфере, хорошо ему знакомой, но и рост инвестиций, развитие промышленности и решение проблемных вопросов в строительстве жилья.

Единогласно «за» кандидатуру нового мэра проголосовали депутаты горсовета. Задачи перед градоначальником серьезные. Столица должна развиваться динамично – уверен глава Администрации Президента Андрей Кобяков. Ведь Минск – это каждый пятый житель страны, четверть занятого в экономике населения и более 17% произведенной промышленной продукции.

Андрей Кобяков, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Необходимо восстановить динамичное развитие промышленного комплекса. Темпы промышленного производства за 2013 год и за 9 месяцев текущего года не достигли 100-процентного значения в сравнении с аналогичными периодами предыдущих лет. Все еще не удается приблизиться к решению проблемы разгрузки складских запасов. Необходимо наращивать инвестиционную активность. В текущем году допущено сокращение темпов инвестиций в основной капитал.

Решение о назначении Андрей Шорца председателем Мингорисполкома принял глава государства еще 6 ноября. Уже тогда президент акцентировал внимание на самых проблемных вопросах из жизни столицы. В первую очередь на реформировании жилищно-коммунального хозяйства.

Впрочем, сферу ЖКХ Андрей Шорец знает «изнутри». Как-никак более трех лет возглавлял профильное ведомство сразу же после карьеры в Витебске.

В планах – решение других проблемных вопросов столицы: развитие промышленности и никакого спада производств, разгрузка складов, рост инвестиций. По-прежнему актуально и решение жилищного вопроса. Речь теперь уже о качестве жилья.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

При назначении глава государства обратил особое внимание на работу жилищно-коммунальных служб и поручил результаты рабочей группы, которая работала по вопросам совершенствования работы ЖКХ, внедрить в первую очередь в столице. Второе – это эффективное использование имущества, это работа и с инвесторами, земельные участки.

Андрея Шорца уже называют самым молодым мэром в истории столицы. Ему 41 год.

Им сделано немало.

Среди предложений Шорца – оборудование всех подъездов Минска и крупных городов системами автоматического включения электричества или, например, привлечение автомобилистов к уборке дворов от снега.

Но одно из главных нововведений – другая редакция Жилищного Кодекса. Она предусматривает более жесткое наказание за неуплату коммуналки. Вплоть до выселения. Усилились и права собственников.

Благодарность от главы Администрации и Николаю Ладутько. Более четырех лет он возглавлял Мингорисполком. Андрей Кобяков пожелал экс-главе Мингорисполкома успешного достижения новых целей. Не менее успешной карьеры пожелали и новому главе Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.