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Мингорсовет утвердил бюджет Минска на 2017: 4819 миллионов

21 декабря 2016 17:50
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Новости Беларуси. На самой главной сессии в году Мингорсовета 21 декабря утвердили бюджет столицы на 2017 год. Он стал бездефицитным. И составляет 4 миллиарда 819 миллионов.

Основная доля поступлений – подоходный налог, а также налоги на прибыль, на добавленную стоимость и на собственность.

Главный финансовый документ столицы сохранит свою социальную направленность. Больше половины средств пойдет на здравоохранение, образование, жилищно-коммунальные услуги и строительство. Подробности в сюжете программы «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Бюджет Минска

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