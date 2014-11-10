Мингорсовет утвердил Андрея Шорца в должности мэра Минска

Новости Беларуси. Новый мэр Минска Андрей Шорец сегодня официально вступил в должность. Депутаты Мингорсовета утвердили его кандидатуру в должности председателя Мингорисполкома.

Представляя нового руководителя города, глава Администрации Президента Беларуси Андрей Кобяков отметил, что несмотря на свой достаточно молодой возраст – а ему 41 год - новый мэр является компетентным, инициативным, принципиальным и требовательным руководителем.

До сих пор Андрей Шорец занимал должность министра жилищно-коммунального хозяйства. Под его руководством разработана Программа развития этой сферы, шла замена теплосетей, потребление энергоресурсов стало более экономным.

Напомним, 6 ноября Президент Беларуси назначил Андрея Шорца мэром Минска. До этого он занимал пост министра жилищно-коммунального хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

И я уверен в том, что мы вместе с вами реализуем все те задачи, поручения, которые были даны главой государства. Результаты рабочей группы, которая работала по вопросам совершенствования работы системы ЖКХ, в первую очередь, внедрить в столице. Второе поручение - это эффективное использование имущества, это работа и с инвесторами, и земельные участки, и те строения, которые можно задействовать в хозяйственный оборот. Кроме этого, вопросы экономики предприятий, как коммунальной, так и республиканской формы собственности. Мы должны более предметно заниматься анализом, заниматься проблемами.

Я хотел бы попросить все службы. В самое ближайшее время, я думаю, что мы проведем коллегии по направлениям и с участием специалистов, профессионалов рассмотрим деятельность всех направлений деятельности коммунальных служб по каждому направлению - по проблемам, по резервам и по перспективам работы. Я надеюсь и уверен в том, что никакой чрезвычайщины не будет, что коллектив в городе слаженный. У каждого есть возможность проявить себя. Мы открыты для предложений, для инициатив. Я уверен в том, что те задачи, которые поставлены главой государства, будут решаться в ближайшей перспективе. Спасибо.

От нового главы столичной мэрии ожидают порядка в сфере ЖКХ, роста инвестиций, развития промышленности и улучшения благосостояния предприятий Минска. Кроме того, в столице намерены существенно ужесточить контроль за качеством и сроками строительства жилья, а работу городских властей сделать более прозрачной и открытой.

Андрей Кобяков также поблагодарил и Николая Ладутько, который возглавлял Мингорисполком более 4 лет, за достойную работу, пожелал ему крепкого здоровья и достижения новых целей.