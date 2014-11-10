Совещание консульских сотрудников загранучреждений Беларуси из европейского региона проходит 10 ноября в Минске

Новости Беларуси. Консульские службы Беларуси в европейских странах за первое полугодие уже выдали почти 140 тысяч виз в нашу страну. Заместитель министра иностранных дел Елена Купчина отметила положительную динамику и межмидовских консультаций, благодаря которым многие вопросы регулируются в рабочем порядке.

10 ноября в Минске проходит двухдневное совещание руководства МИДа и его структурных подразделений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подобные встречи уже стали традиционными. На повестке нынешнего дня — проработать единые подходы и конкретные рекомендации для совершенствования работы консулов, а также проанализировать деятельность белорусских консульских служб в сфере защиты прав и законных интересов граждан нашей страны за рубежом.

Андрей Кожан, советник-заведующий консульским отделом Посольства Республики Беларусь в Латвийской Республике:

Каждый консул, направляемый в загранучреждение, уже опытный сотрудник, но, тем не менее, время не стоит на месте, какие-то правовые основы, законодательство меняются. В том числе накапливаются определенный опыт, практики в каждом загранучреждении, в Минске в МИДе, то, что другие загранучреждения не видят. В этом, наверное, основная цель такого рода мероприятий и заключается - обменяться мнениями, опытом, тем лучшим, что у каждого наработано.