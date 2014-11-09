Президент назначил новых глав Государственного таможенного комитета, Мингорисполкома, «Беларуськалия»

Новости Беларуси. Ключевые кадровые решения. Сегодня, 6 ноября, Президент Беларуси назначил ряд руководителей. Так, мэром Минска стал Андрей Шорец. Прежде он занимал пост министра жилищно-коммунального хозяйства. Таким образом, сейчас в столице самый молодой в новейшей истории градоначальник – ему 41 год. Также Президент назначил новых министра финансов и главу таможенного комитета. Сменился руководитель и у «Белкалия». Какие задачи поставлены перед новыми руководителями – в сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Бреус, СТВ:

Этот кадровый четверг стал новой ступенькой в карьере нескольких управленцев. Конечно, назначений сегодня было не так много, но, тем не менее, Президент определился с руководителями в ключевых отраслях.

Большие перестановки в вертикали глава государства анонсировал накануне. Разговор о качестве управленческих кадров и подборе настоящих профессионалов шел в Могилеве. И вот сегодня — первые изменения. Александр Лукашенко начал со столицы.

Президент назначил нового председателя Мингорисполкома. Это Андрей Шорец.

Самый молодой градоначальник в истории Минска. Ему 41 год. До этого он занимал пост министра ЖКХ больше трех лет. А свою карьеру начинал, работая в Витебске. В последние месяцы в составе специальной рабочей группы занимался вопросами реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Выработан был ряд предложений, но, естественно, вскрыты основные недостатки как положительные, так и недостатки в работе жилищно-коммунального хозяйства страны и плюсов Минска. Был вынесен ряд предложений по нормализации ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве. Я понимаю, вы же не ждете моего заключения на сей счет или принятие какого-то решения, а выявленные недостатки устраняются. Я специально сделал паузу. Мы обязательно соберемся и на самом высоком уровне, как по строительству это было, обсудим эти проблемы. Самое главное, с моей стороны будет спрос, я акцентирую внимание на том, как вы за это время, за эту паузу реализовали то, что обнаружили, как вы устранили тот негатив.

Именно с Минска как главного города страны должны начинаться все новеллы. Особенно если это касается волнующей всех сферы жилищно-коммунальных услуг. Все предложения, которые выработала рабочая группа по ЖКХ, должны сделать жизнь в столице более комфортной.

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:

Мы говорим об оптимизации структуры, мы говорим о сокращении численности работающих, повышении заработной платы, об оптимизации работ по благоустройству, по снижению затрат, по структуре управления, по прозрачности начисления коммунальных услуг. В целом, вообще глава государства поставил задачу провести анализ, посмотреть те резервы, которые есть в Минске. Наметить планы по их решению и в январе 2015 года руководство Горисполкома проведет отчет перед главой государства о том, что выявлено, что необходимо делать, что сделано и что будет делаться в Минске.

Александр Лукашенко дал согласие на назначение нового директора «Беларуськалия». Во главе промышленного гиганта будет работать Иван Головатый.

Это предприятие обеспечивает приток валюты в страну от продажи удобрений. Разговор проходит в присутствии руководителя сбытовой компании — БКК — и главы профильного ведомства — Белнефтехима. В принципе, работает объединение стабильно, без сбоев. Президента разве что настораживают некоторые недостатки.

Александр Лукашенко:

Мне было обещано в этом году значительный рост поступлений валютной выручки в страну от продажи нашего основного продукта - производства белорусских удобрений. И ситуация, которая складывалась на самом производственном объединении, хоть она более-менее нормальная, недостатки там обнаружены существенные. И они уже закоренелые, хронические недостатки, связанные с огромной тратой денег - валюты на закупку технологического оборудования или оборудования - машин, которые мы используем на «Беларуськалии». Это недопустимо. Это будет находиться всегда под контролем. Тем более, мне было доложено о том, что обнаружены некие фирмы, где детки руководителей предприятия являются работниками или учредителями, и эти фирмы получали заказы от «Беларуськалия» - ясно, как получали - это также недопустимо. И новому руководителю придется все эти вопросы разрубить одним ударом. Другого не дано. Одним ударом. И ни в коем случае не допускать подобных вещей. Вас касается как министра: разберитесь лично с этими тратами на обеспечение деятельности «Беларуськалия». Когда мы тратим по $350 млн или даже $250 млн в год, а ходим по миру с протянутой рукой, просим кредиты на поддержание золотовалютных резервов, курса рубля и других вещей - никудышная практика. Это государственное предприятие - люди там не обижены, получают приличную заработную плату. Значит, по каким-то статьям надо поджаться для того, чтобы получить дополнительную валюту в бюджет или на другие первоочередные расходы. Это касается всех предприятий, особенно «Белнефтехима».

Будут работать такие предприятия — и вопросов с валютой и пополнением госказны не возникнет. Поступающие денежные потоки распределяет Минфин.

Глава государства принял решение назначить Владимира Амарина министром финансов.

Ставку на опыт сделал глава государства, определяясь с тем, кто будет новым руководителем министерства финансов, а это одна из ключевых фигур в Правительстве. Владимир Амарин в ведомстве работает с 1996 года — прошел все ступеньки. Последние время трудился в должности первого зама. Так что продвижение такого специалиста — вполне логично.

Александр Лукашенко:

Я не хочу вам рассказывать, как надо работать министру финансов. Вы видите, что я не дергаю Министерство финансов, редко с министром разговариваю на тему, куда миллиарды туда, миллиарды сюда. У нас есть бюджет: есть расходная часть, план по доходам, план по расходам и так далее - главный ваш документ. Любимчиков быть не должно. Все должно быть честно и справедливо. И по закону. Если надо что-то подкорректировать, подрегулировать, вы законы знаете. Президенту даны в этой части большие полномочия. Вносите предложения, мы будем их решать. Но не в коем случае не делайте по указке премьера, вице-премьеров то, чего делать нельзя, что дестабилизирует отношения в управленческой вертикали, вообще может дестабилизировать ситуацию.

Владимир Амарин, министр финансов Республики Беларусь:

Главная задача, поставленная Президентом - экономия и жесткий контроль за использованием бюджетных средств, повышение эффективности и отдача от бюджетных вложений. Это с одной стороны. А с другой стороны, расширение доходной базы бюджета, развитие финансового рынка и его инструментов. Наша бюджетная система должна быть устойчивой в любых условиях.

Приток финансов обеспечивают и таможенники.

Во главе таможенного комитета будет работать Юрий Сенько.

Больше половины поступлений в бюджет от таможенных платежей шло из минского регионального отделения. Им руководил Юрий Сенько. С сегодняшнего дня он пошел на повышение. Президент назначил его председателем Государственного таможенного комитета. Юрий Сенько принимал участие в разработке таможенного кодекса и занимался вопросами формировании Единого таможенного пространства. Президент говорит, что комитет работает слаженно, но его не помешает встряхнуть.

Александр Лукашенко:

У меня какое-то впечатление, что мы начинаем в какой-то степени на отдельных участках останавливаться. Ни в коем случае нельзя останавливаться. И вот ваша задача, исходя из того, что создано сегодня, в том числе и вашими усилиями, надо это развивать, надо идти вперед. Тем более, что наша страна становится единственным транзитным коридором с Востока на Запад. Так сложилось. В Украине нет, через Прибалтику практически нет дорог - вот и все пошло через Беларусь. Естественно, таможенная служба должна быть к этому готова. Если не готова где-то, то надо бежать, чтобы подтянуть те или иные участки. И таможенная служба формирует бюджет. Вот здесь мы должны не только взять то, что мы по всем классическим правилам получаем в бюджет через таможню, но и нужны новые какие-то предложения для того, чтобы этот бюджет наполнить. Потому что это единственный коридор. Мы стали дефицитом между Востоком и Западом. Надо использовать это положение.

Юрий Сенько, председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Сделано очень много в таможенной службе: построена пограничная инфраструктура, развиваются внутренние пункты таможенного оформления, которые позволяют сегодня до 3 тысяч транспортных средств оформлять в таможенном отношении только тех, которые поступают по импорту в Республику Беларусь. Естественно, транзитная привлекательность - это десятки тысяч транспортных средств, которые сегодня пересекают границу. Не единожды приезжавший к нам в Республику Беларусь руководитель Всемирной торговой организации Кунио Микурия, давал высокую оценку работе белорусской таможенной службы, подчеркивая, что мы достаточно хорошо и достаточно высоко продвинулись с точки зрения информационных технологий, с точки зрения развития пограничной инфраструктуры.

Кадровые изменения затронули и вертикаль Комитета государственного контроля. Президент дал на это согласие.

Вадим Зарянкин возглавит структуру КГК в Витебской области, а Олег Садовский - в Могилевском регионе.

По итогам кадрового дня пресс-секретарем Президента стала Наталья Эйсомнт.

В работе со СМИ ей будет как нельзя кстати 7-летний опыт работы в масс-медиа.