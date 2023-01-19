Что будут обсуждать главы МИД России и Беларуси? Лавров назвал основной вопрос в повестке

ОБСЕ деградирует, Украина – плацдарм западной экспансии постсоветского пространства, а попытки удушить Беларусь и Россию провальны. Эти темы сегодня, 19 января, Александр Лукашенко обсудил на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы соответствовать камертону глав государств, необходимо постоянное ведомственное взаимодействие. Визит Сергея Лаврова в Минск приурочен к совместной коллегии внешнеполитических ведомств. Встречи дипломатов проходят по очередности. Нынешняя коллегия в Минске. В повестке обсуждение планов на предстоящие годы. Среди приоритетов – согласование международной позиции.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России: Повестка дня будет сконцентрирована на выработке дополнительных шагов по реализации скоординированной линии в отношении тех действий, которые предпринимают против наших стран, против Союзного государства такие структуры, как НАТО, Европейский союз. И пытаются к этим враждебным действиям подтягивать и другие структуры, включая и Совет Европы, и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Обсуждая международное позиционирование, наши страны демонстрируют: Союзное государство – союз не войны, но мира. Но мы вынуждены защищать свои интересы.

Лукашенко: «Что меня поражает и приятно удивляет, Украина пока держится. Она на провокации против Беларуси не идет». Подробнее.

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