Завершилось предварительное следствие по делу о теракте в «Крокус Сити Холле»

Предварительное следствие по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске завершено. В течение 11 месяцев участники расследования опросили свыше 1,7 тысячи человек, в том числе 800 свидетелей, арестованы 20 фигурантов, включая 16 соучастников и четырех непосредственных исполнителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ближайшее время фигуранты дела ознакомятся с материалами, и его передадут в суд. Напомним, четверо вооруженных огнестрельным оружием террористов ворвались в здание «Крокус Сити Холла» вечером 22 марта 2024 года. Они открыли огонь по посетителям и устроили поджог. В результате теракта погибли 145 человек. Подозреваемых задержали в Брянской области в 100 километрах от границы с Украиной. Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что к делу о теракте привлекли 27 человек. Отработка иных лиц, которые могли быть причастны к трагедии, продолжается.