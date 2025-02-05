Демократы заявили о намерении вынести импичмент Дональду Трампу

Новая администрация Трампа и месяца не успела просидеть в Вашингтоне, как уже заговорили о принудительной смене правительства. Член Палаты представителей конгресса Соединенных Штатов от Демократической партии Эл Грин заявил, что предложит вынести импичмент 47-му президенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе заседания нижней Палаты парламента конгрессмен заявил, что работа уже началась. Основными причинами отстранения главы государства стали действия в отношении Газы, а также прекращение деятельности Американского агентства по международному развитию. Однако смогут ли демократы добиться поставленных целей – вопрос спорный. В настоящее время у республиканской партии перевес в обеих палатах Конгресса.