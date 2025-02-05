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На ближайшие домашние матчи минского «Динамо» в КХЛ проданы все билеты

05 февраля 2025 20:10
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Хоккеисты минского «Динамо» 6 февраля сыграют очередной поединок КХЛ. На выезде наша команда будет противостоять лидеру Западной конференции ярославскому «Локомотиву», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тем временем стало известно, что на ближайших домашних поединках «зубров» вновь будут аншлаги. Проданы все билеты на матчи минчан в рамках регулярного чемпионата против «Локомотива», он состоится 12 февраля, и СКА, который запланирован на 2 марта.

Таким образом, будет обновлен рекорд по аншлагам на «Минск-Арене» за всю историю столичного «Динамо» в КХЛ.

# Хоккей

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