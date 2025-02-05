На ближайшие домашние матчи минского «Динамо» в КХЛ проданы все билеты

Хоккеисты минского «Динамо» 6 февраля сыграют очередной поединок КХЛ. На выезде наша команда будет противостоять лидеру Западной конференции ярославскому «Локомотиву», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тем временем стало известно, что на ближайших домашних поединках «зубров» вновь будут аншлаги. Проданы все билеты на матчи минчан в рамках регулярного чемпионата против «Локомотива», он состоится 12 февраля, и СКА, который запланирован на 2 марта.