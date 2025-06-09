Более 2 тысяч профессий – работу с какой зарплатой можно найти на ярмарке вакансий

В основе процветания любой страны лежит ее экономическая стабильность. На этом делает акцент глава государства. Чтобы ее обеспечить важно активизировать трудовой ресурс, который по разным причинам не занят в экономике и принципиально выявляет тех, кто зарабатывает в обход государства. Кто остался за бортом профессиональной жизни и зарабатывает от случая к случаю без официального трудоустройства или избегает налогов? Почему общество не остается в стороне, когда человек собственными руками губит свою жизнь, лишает стабильности семью и не участвует в развитии страны? Найти и трудоустроить – развеем миф о том, что невозможно найти работу, если против тебя уже давно работает твоя репутация. Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, ведущая:

Многие скажут о том, что маленькая зарплата. То есть, это основная причина, почему люди официально объясняют вам, не хотят идти на работу. Давайте прямо сейчас назовем зарплаты, которые сегодня можно найти на ярмарке вакансий.

Татьяна Кудевич, заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Граждане могут не только на ярмарках искать работу. Они могут приходить и в службу занятости. Там есть специалисты, которые действительно уже работают давно в службе занятости и готовы помочь таким людям. Первое: когда человек ставит себе один только критерий – это поиск вакансии по уровню оплаты труда… Екатерина Забенько:

При этом не может предложить никаких документов о своем образовании, квалификации, опыте работы. Татьяна Кудевич:

Да, однозначно. Такая цель не принесет результата. Мы видим даже на ярмарках вакансий, когда принимаем участие, организовываем эти ярмарки, что приходят люди. Они ориентируются только на высокий уровень оплаты труда. Если уже говорить про ярмарки вакансий, то наниматели там предлагают очень высокий уровень оплаты труда – от 2 500. Есть различные профессии и специальности. Сегодня в Общереспубликанском банке вакансий организации города заявили о более 2 тысяч наименований профессий и специальностей. О чем это говорит? Что человек может выбрать любую профессию. Наниматели показывают, допустим, низшую какую-то границу от 2 500, а все зависит от квалификации.