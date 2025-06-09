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Россия и Украина начали передачу военнопленных в возрасте до 25 лет

09 июня 2025 13:56
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Россия и Украина начали обмен военнопленными в возрасте до 25 лет на основании соответствующих договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле 2 июня, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщает Минобороны России.

Известно, что первая группа российских военнослужащих возвращена домой. В обмен передана аналогичная численность солдат и офицеров ВСУ. Точное количество сторонами не называется. В данный момент российские военнослужащие находятся в Беларуси, где им оказывается вся необходимая помощь. Затем их отправят на родину для лечения и реабилитации. Обмен будет проходить в несколько этапов и продолжится в ближайшие дни.

# Россия # Украина

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