Самозанятость – какую систему налогообложения выбрать

В основе процветания любой страны лежит ее экономическая стабильность. На этом делает акцент глава государства. Чтобы ее обеспечить важно активизировать трудовой ресурс, который по разным причинам не занят в экономике и принципиально выявляет тех, кто зарабатывает в обход государства. Кто остался за бортом профессиональной жизни и зарабатывает от случая к случаю без официального трудоустройства или избегает налогов? Почему общество не остается в стороне, когда человек собственными руками губит свою жизнь, лишает стабильности семью и не участвует в развитии страны? Найти и трудоустроить – развеем миф о том, что невозможно найти работу, если против тебя уже давно работает твоя репутация. Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, ведущая:

Многие чувствуют в себе силу стать самозанятыми. Там уже никто не посмотрит ни на твой предыдущий путь, ни на твое образования. Ни был ли ты в местах лишения свободы, ни инвалид ли ты. То есть здесь все зависит только от тебя. Что нужно знать для того, чтобы честно начать этот путь?

Ольга Тарасевич, заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по г. Минску:

Желание – это самое первое, что должно быть у любого гражданина. Самозанятый может выбрать для себя либо налог на профессиональный доход, либо стать плательщиком единого налога. По сути виды деятельности достаточно пересекаются. Здесь уже желание самого гражданина, плательщика, как он хочет, какую систему хочет применять. Одна – чуть проще, другая – требует какого-то дополнительного взаимодействия с налоговыми органами. Хочет кто-то делать маникюр – пожалуйста. Не обязательно регистрироваться индивидуальным предпринимателем, достаточно скачать приложение. Не надо дома сесть за столом, спрятаться. Где-то через кого-то искать каких-то клиентов, если говорить о бьюти-сфере, можно официально это все делать. Выйти из тени, официально давать рекламу, создавать страницы в соцсетях. Привлекать, расширять клиентуру. В какой-то момент достигнет до такой степени, что это будет огромный бизнес. Это будет сеть салонов красоты, может быть. А начинать с малого. Екатерина Забенько:

Вам надо работать мотиватором для таких людей. Только вы легализуетесь, выйдете из тени, у вас совершенно по-другому пойдет дальше бизнес.