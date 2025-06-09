Новая профессия – какие предприятия предлагают бесплатное обучение

Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

В основе процветания любой страны лежит ее экономическая стабильность. На этом делает акцент глава государства. Чтобы ее обеспечить важно активизировать трудовой ресурс, который по разным причинам не занят в экономике и принципиально выявляет тех, кто зарабатывает в обход государства. Кто остался за бортом профессиональной жизни и зарабатывает от случая к случаю без официального трудоустройства или избегает налогов? Почему общество не остается в стороне, когда человек собственными руками губит свою жизнь, лишает стабильности семью и не участвует в развитии страны? Найти и трудоустроить – развеем миф о том, что невозможно найти работу, если против тебя уже давно работает твоя репутация.

Татьяна Кудевич, заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Сложности возникают у тех людей, у которых нет опыта по профессии либо специальности. Конечно, им нужна помощь специалиста.

Екатерина Забенько, ведущая:

Так обучат. Многие же предприятия готовы даже бесплатно обеспечить какие-то курсы.

Татьяна Кудевич:

Да, я хочу сказать, что сегодня многие наниматели – Минский метрополитен, «Минсктранс», многие торговые сети предлагают обучение на рабочих местах. То есть тебя принимают на работу, у тебя нет специальности. Предлагают обучение на рабочем месте бесплатное и еще платят среднюю заработную плату.